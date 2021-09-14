Сбербанк временно отказался от идеи выплаты промежуточных дивидендов
Тема промежуточных дивидендов пока не является актуальной для Сбербанка, заявил журналистам президент, председатель правления кредитной организации Герман Греф.
«Промежуточные дивиденды — пока вопрос неактуален. Во всяком случае — в ближайшее время», — сказал он.
О том, что Сбербанк может перейти к выплате промежуточных — квартальных или полугодовых — дивидендов, Греф заявил в мае 2019 г. Такую политику банк мог реализовать в рамках новой трехлетней стратегии, которая будет действовать с 2021 по 2023 г. Однако позже, в ноябре 2020 г., Греф сказал, что выплата промежуточных дивидендов — не лучшее решение для банков в кризисный период, наблюдаемый в России и в мире на фоне пандемии коронавируса.
Несмотря на это, Сбербанк на протяжении двух лет направляет на дивиденды рекордные для российского рынка суммы. Так, чистая прибыль кредитной организации за прошлый год составила 760,3 млрд руб., что на 10% меньше, чем в 2019 г. Однако даже при снижении показателя в апреле акционеры банка одобрили решение направить на дивиденды за 2020 г. рекордную сумму в 422,4 млрд руб., что соответствует 56% от чистой прибыли по МСФО. В последующие годы Сбербанк планирует направлять на эти цели не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.
Ранее банк отчитался о чистой прибыли за первое полугодие 2021 г. в 629,8 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. Показатель вырос на 119,3% по сравнению с тем же периодом 2020 г.