Сбербанк временно отказался от идеи выплаты промежуточных дивидендов

Несмотря на это, Сбербанк на протяжении двух лет направляет на дивиденды рекордные для российского рынка суммы. Так, чистая прибыль кредитной организации за прошлый год составила 760,3 млрд руб., что на 10% меньше, чем в 2019 г. Однако даже при снижении показателя в апреле акционеры банка одобрили решение направить на дивиденды за 2020 г. рекордную сумму в 422,4 млрд руб., что соответствует 56% от чистой прибыли по МСФО. В последующие годы Сбербанк планирует направлять на эти цели не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.