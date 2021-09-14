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Сбербанк временно отказался от идеи выплаты промежуточных дивидендов

Ведомости

Тема промежуточных дивидендов пока не является актуальной для Сбербанка, заявил журналистам президент, председатель правления кредитной организации Герман Греф.

«Промежуточные дивиденды — пока вопрос неактуален. Во всяком случае — в ближайшее время», — сказал он.

О том, что Сбербанк может перейти к выплате промежуточных — квартальных или полугодовых — дивидендов, Греф заявил в мае 2019 г. Такую политику банк мог реализовать в рамках новой трехлетней стратегии, которая будет действовать с 2021 по 2023 г. Однако позже, в ноябре 2020 г., Греф сказал, что выплата промежуточных дивидендов — не лучшее решение для банков в кризисный период, наблюдаемый в России и в мире на фоне пандемии коронавируса.

Несмотря на это, Сбербанк на протяжении двух лет направляет на дивиденды рекордные для российского рынка суммы. Так, чистая прибыль кредитной организации за прошлый год составила 760,3 млрд руб., что на 10% меньше, чем в 2019 г. Однако даже при снижении показателя в апреле акционеры банка одобрили решение направить на дивиденды за 2020 г. рекордную сумму в 422,4 млрд руб., что соответствует 56% от чистой прибыли по МСФО. В последующие годы Сбербанк планирует направлять на эти цели не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

Ранее банк отчитался о чистой прибыли за первое полугодие 2021 г. в 629,8 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. Показатель вырос на 119,3% по сравнению с тем же периодом 2020 г.

Ранее по теме: «Сбер» выплатит рекордные дивиденды за 2020 год
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных