Набиуллина допустила пик инфляции в сентябре

На пресс-конференции после решения по ставке в сентябре Набиуллина говорила, что июльский прогноз ЦБ по росту цен на 2021 г. будет пересмотрен. Прогноз находился в диапазоне 5,7-6,2%. Банк России ожидает, что с учетом проводимой политики рост цен снизится до 4-4,5% в 2022 г. Так, ужесточение монетарной политики уже затормозило полный перенос издержек бизнеса в цены, сообщила она. Однако при снижении ключевой ставки в прошлом году ЦБ не предвидел, что российская и мировая экономика начнут так быстро восстанавливаться. По словам Набиуллиной, если бы Банк России был уверен в этом, возможно, траектория ставки была бы «чуть иной».