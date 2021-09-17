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Набиуллина допустила пик инфляции в сентябре

Ведомости

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина предположила, что годовая инфляция в России в сентябре может достичь пика и будет около 7%. После этого в ЦБ ожидают спад показателя до 4%. Об этом она сообщила в интервью РБК.

«Я бы не стала гадать. Где-то в районе 7%, наверное, инфляция будет в сентябре. Будем надеяться, что это действительно пиковые значения», — сказала она. По итогам августа годовая инфляция в России составила 6,68%, на 13 сентября — 6,84%.

Банк России не может повлиять на факторы, которые вызвали рост мировых цен, но может оказать влияние на то, «в какой степени возросшие издержки переносятся в цены», объяснила глава ЦБ. Ускорение роста цен в сентябре прежде всего связано с эффектом базы, так как в сентябре 2020 г. было пусть небольшое, но снижение цен, пояснила Набиуллина. Она отметила, что снижение инфляции начнется уже в IV квартале.

На пресс-конференции после решения по ставке в сентябре Набиуллина говорила, что июльский прогноз ЦБ по росту цен на 2021 г. будет пересмотрен. Прогноз находился в диапазоне 5,7-6,2%. Банк России ожидает, что с учетом проводимой политики рост цен снизится до 4-4,5% в 2022 г. Так, ужесточение монетарной политики уже затормозило полный перенос издержек бизнеса в цены, сообщила она. Однако при снижении ключевой ставки в прошлом году ЦБ не предвидел, что российская и мировая экономика начнут так быстро восстанавливаться. По словам Набиуллиной, если бы Банк России был уверен в этом, возможно, траектория ставки была бы «чуть иной».

10 сентября ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,75% годовых. Сейчас показатель находится на максимальном с октября 2019 г. уровне. Подобный шаг регулятор предпринял на фоне разгона инфляции и нарастания инфляционных ожиданий населения (медианная оценка ожидаемой гражданами в ближайшие 12 месяцев инфляции). В июле они достигли рекордных с ноября 2016 г. 13,4%, а в последний месяц лета чуть снизились — до 12,5%, но при этом остались «вблизи многолетних максимумов».

Ранее по теме: ЦБ пятый раз подряд повысил ключевую ставку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных