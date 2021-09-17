Набиуллина оценила вероятность наступления мирового финансового кризиса
Наступление глобального финансового кризиса в ближайшие года является маловероятным, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
До этого, 2 сентября, ЦБ опубликовал доклад «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 г. и период 2023 и 2024 гг.», где описал несколько сценариев макроэкономического развития. Регулятор оценил в том числе, что будет в случае наступления глобального финансового кризиса, по масштабу сравнимого с тем, что наблюдался в 2008–2009 гг.
Однако сейчас Набиуллина пояснила, что в текущих условиях ЦБ счел уместным показать, как может развиваться циклический глобальный кризис и какой будет реакция российского регулятора на него. Это не означает, что подобный сценарий действительно реализуется, отметила она.
«Мы сейчас видим, как долги накопились во многих странах, и многие опасаются, что уже есть пузыри, а стоимость финансовых активов не отражает стоимость рисков. Мы видим, что в условиях мягкой денежно-кредитной политики такие негативные последствия есть. И поэтому сочли уместным показать, как может разворачиваться уже циклический глобальный кризис и какой будет реакция Центрального банка на него», — пояснила глава ЦБ.
Текущий кризис, вызванный пандемией коронавируса, по мнению Набиуллиной, «стоит особняком». Его отличие от других в том, что он не связан с экономическим циклом, заявила глава регулятора.