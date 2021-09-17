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Набиуллина оценила вероятность наступления мирового финансового кризиса

Ведомости

Наступление глобального финансового кризиса в ближайшие года является маловероятным, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Его вероятность мы оцениваем как очень низкую», — сказала она в интервью РБК.

До этого, 2 сентября, ЦБ опубликовал доклад «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 г. и период 2023 и 2024 гг.», где описал несколько сценариев макроэкономического развития. Регулятор оценил в том числе, что будет в случае наступления глобального финансового кризиса, по масштабу сравнимого с тем, что наблюдался в 2008–2009 гг.

Однако сейчас Набиуллина пояснила, что в текущих условиях ЦБ счел уместным показать, как может развиваться циклический глобальный кризис и какой будет реакция российского регулятора на него. Это не означает, что подобный сценарий действительно реализуется, отметила она.

«Мы сейчас видим, как долги накопились во многих странах, и многие опасаются, что уже есть пузыри, а стоимость финансовых активов не отражает стоимость рисков. Мы видим, что в условиях мягкой денежно-кредитной политики такие негативные последствия есть. И поэтому сочли уместным показать, как может разворачиваться уже циклический глобальный кризис и какой будет реакция Центрального банка на него», — пояснила глава ЦБ.

Текущий кризис, вызванный пандемией коронавируса, по мнению Набиуллиной, «стоит особняком». Его отличие от других в том, что он не связан с экономическим циклом, заявила глава регулятора.

Ранее по теме: ЦБ допустил глобальный финансовый кризис в 2023 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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