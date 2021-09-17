Минфин предложил обязать госбанки направлять на дивиденды 75% чистой прибыли
Российские госбанки могли бы направлять на дивиденды не 50% от чистой прибыли, а 75%, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на международном банковском форуме «Банки России — XXI век».
«Некоторые банки, на наш взгляд, могли бы платить не 50% чистой прибыли, могли бы платить 75% чистой прибыли. Почему нет? Почему платить эти деньги в бюджет хуже, чем развивать экосистему или инвестировать в профильные активы? Мы не уверены, что тут правильный баланс», — сказал он.
Позже в разговоре с журналистами Чебесков уточнил, что пока дополнительных деталей по данной инициативе нет и она носит «чисто аналитический характер». В то же время представитель Минфина назвал «довольно логичным» вопрос, почему банки могут инвестировать большой объем средств в развитие непрофильных активов и экосистем, а не направлять их на дивиденды.
16 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о едином подходе к правилам выплаты дивидендов госкомпаниями. Согласно документу, последние обязаны направлять на дивиденды минимум 50% скорректированной чистой прибыли. При расчете дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками, например, статьи, связанные с переоценкой имущества или разницами в курсах валют. Распоряжение вступило в силу с 1 июля этого года.
В настоящий момент крупные банки активно развивают свои небанковские сервисы. Например, «Сбер», 50% + одна акция которого принадлежат государству, на конец 2020 г. инвестировал в свою экосистему около 150 млрд руб. При этом в апреле 2021 г. финансовый директор кредитной организации Александра Бурико рассказала Reuters, что в течение ближайших трех лет группа потратит на развитие нефинансового бизнеса еще примерно 300-350 млрд руб.
При этом Сбербанк направил на дивиденды за 2020 г. рекордную сумму в 422,4 млрд руб., что соответствовало 56% от его чистой прибыли по МСФО. В последующие годы Сбербанк планирует направлять на эти цели не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.
ВТБ, который на 47,22% принадлежит «Агентству по страхованию вкладов», на 32,88% Минфину и на 12,13% Росимуществу, также направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса она составила 75,3 млрд руб.
В июне ЦБ опубликовал доклад, где заявил, что неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может стать угрозой для кредиторов и вкладчиков, финансовой стабильности, а также спровоцировать рост и без того высокой доли активов, не имеющих требований по возврату на капитал. В этой связи регулятор предложил ограничить инвестиции кредитных организаций в экосистемы и ввести понятие иммобилизованных активов (ИА), в которые войдут и экосистемы.