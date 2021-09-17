Минфин предложил обязать госбанки направлять на дивиденды 75% чистой прибыли

В июне ЦБ опубликовал доклад, где заявил, что неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может стать угрозой для кредиторов и вкладчиков, финансовой стабильности, а также спровоцировать рост и без того высокой доли активов, не имеющих требований по возврату на капитал. В этой связи регулятор предложил ограничить инвестиции кредитных организаций в экосистемы и ввести понятие иммобилизованных активов (ИА), в которые войдут и экосистемы.