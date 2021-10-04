В Гонконге может появиться своя цифровая валюта
Власти Гонконга объявили о планах выпустить свою цифровую валюту. Анализ технических аспектов внедрения собственных электронных денег опубликовало Валютное управление автономного региона КНР.
В документе отмечается, что регулятор впервые начал рассматривать выпуск цифровой валюты Центрального банка (CBDC) в 2017 г. Работа над проектом цифровой валюты Гонконга, или e-HKD, началась в июне 2021 г., когда была принята Fintech 2025 — стратегия по развитию финансовой системы города.
Предлагаемая архитектура e-HKD состоит из двух уровней: «оптового» — для выпуска и погашения облигаций и «розничного» — для использования в обороте коммерческими банками. Предполагается, что эта архитектура будет соответствовать трем ключевым принципам: безопасность, эффективность и открытость к изменениям и инновациям.
В ведомстве сообщили, что пользователи будут совершать транзакции только с помощью своих открытых ключей, поэтому соответствие между открытыми ключами и реальными идентификаторами пользователей будет известно только банкам пользователей с сохранением их конфиденциальности.
Валютное управление, де-факто выполняющее функции Центрального банка Гонконга, также обозначило несколько проблемных зон, которые требуют дальнейшего обсуждения с участием научных кругов и отраслевых экспертов, включая приватность, совместимость с инфраструктурой финансового рынка, масштабируемость, защищенность от кибератак и др.
Помимо технических ведомство также изучит и политические аспекты проекта. Первоначальные результаты исследования планируется опубликовать в середине 2022 г.