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В Гонконге может появиться своя цифровая валюта

Ведомости

Власти Гонконга объявили о планах выпустить свою цифровую валюту. Анализ технических аспектов внедрения собственных электронных денег опубликовало Валютное управление автономного региона КНР.

В документе отмечается, что регулятор впервые начал рассматривать выпуск цифровой валюты Центрального банка (CBDC) в 2017 г. Работа над проектом цифровой валюты Гонконга, или e-HKD, началась в июне 2021 г., когда была принята Fintech 2025 — стратегия по развитию финансовой системы города.

Предлагаемая архитектура e-HKD состоит из двух уровней: «оптового» — для выпуска и погашения облигаций и «розничного» — для использования в обороте коммерческими банками. Предполагается, что эта архитектура будет соответствовать трем ключевым принципам: безопасность, эффективность и открытость к изменениям и инновациям.

В ведомстве сообщили, что пользователи будут совершать транзакции только с помощью своих открытых ключей, поэтому соответствие между открытыми ключами и реальными идентификаторами пользователей будет известно только банкам пользователей с сохранением их конфиденциальности.

Валютное управление, де-факто выполняющее функции Центрального банка Гонконга, также обозначило несколько проблемных зон, которые требуют дальнейшего обсуждения с участием научных кругов и отраслевых экспертов, включая приватность, совместимость с инфраструктурой финансового рынка, масштабируемость, защищенность от кибератак и др.

Помимо технических ведомство также изучит и политические аспекты проекта. Первоначальные результаты исследования планируется опубликовать в середине 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных