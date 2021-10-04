В Гонконге может появиться своя цифровая валюта

Предлагаемая архитектура e-HKD состоит из двух уровней: «оптового» — для выпуска и погашения облигаций и «розничного» — для использования в обороте коммерческими банками. Предполагается, что эта архитектура будет соответствовать трем ключевым принципам: безопасность, эффективность и открытость к изменениям и инновациям.