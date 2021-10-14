ВТБ предложил запустить в России госпрограмму льготной экоипотеки
В России необходимо запустить льготную государственную программу экологичной ипотеки по фиксированной ставке 4–5% годовых, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе первого конгресса ответственного бизнеса «ESG-(P) Эволюция».
«Считаем, что в России в перспективе ближайших лет должна быть запущена единая государственная программа экоипотеки со льготной кредитной ставкой на уровне 4–5% — в зависимости от текущей макроэкономической ситуации. Для населения это станет серьезным стимулом сократить затраты на энергопотребление за счет рационального использования ресурсов при эксплуатации объекта», — сказал он.
В ВТБ полагают, что экоипотека должна работать по той же схеме, что и другие государственные программы, ставки по которым для клиентов ниже средних, а разницу субсидирует государство. По словам Печатникова, сейчас госсубсидирование имеет «огромный потенциал» для сохранения доступности ипотечного кредитования и помощи строительной отрасли.
«На горизонте 2030 г. перед застройщиками стоят амбициозные планы по обновлению жилого фонда страны, улучшению жилищных условий и качеству городской среды. Мы уверены, что в их портфеле все большую долю будут занимать именно дома из экологически чистых материалов и что ипотечная госпрограмма должна стимулировать этот спрос», — пояснил топ-менеджер ВТБ.
В банке ожидают роста популярности экоипотеки в России в ближайшие годы, потому что граждане стали больше задумываться о принципах осознанного потребления, отметил Печатников. Поэтому, по его словам, важно делать экологичные дома доступными для населения по цене и качеству.
В начале сентября ВТБ запустил программу экоипотеки, позволяющую оформить кредит на покупку жилья в новых домах с более высоким классом энергоэффективности по ставке на 1,6 п. п. ниже базовой (на данный момент составляет 9,2%). Первым партнером-застройщиком банка стала ГК «ПИК». В дальнейшем ВТБ намерен расширить условия этой программы на действующие программы господдержки, а также развивать экологичное индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и предлагать специальные условия кредитования при строительстве домов с применением экологичных технологий и материалов.