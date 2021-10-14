ВТБ предложил запустить в России госпрограмму льготной экоипотеки

В начале сентября ВТБ запустил программу экоипотеки, позволяющую оформить кредит на покупку жилья в новых домах с более высоким классом энергоэффективности по ставке на 1,6 п. п. ниже базовой (на данный момент составляет 9,2%). Первым партнером-застройщиком банка стала ГК «ПИК». В дальнейшем ВТБ намерен расширить условия этой программы на действующие программы господдержки, а также развивать экологичное индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и предлагать специальные условия кредитования при строительстве домов с применением экологичных технологий и материалов.