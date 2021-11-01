ЦБ сообщил о восстановлении притока средств вкладчиков на рублевые вклады
Центральный банк зафиксировал восстановление притока средств на срочные рублевые депозитные счета в октябре, следует из доклада о денежно-кредитной политике ЦБ.
«На фоне роста депозитных ставок восстанавливается приток средств на срочные депозитные счета населения. Срочные рублевые депозиты, сокращавшиеся почти два года, в августе и сентябре возобновили рост. При этом в сентябре рост срочных депозитов обеспечивался притоком новых средств вкладчиков, в отличие от ситуации в августе, когда срочные депозиты формировались преимущественно за счет перетока средств с текущих счетов. По предварительным данным, приток средств вкладчиков на срочные рублевые депозиты продолжился и в октябре», — говорится в сообщении ЦБ.
22 октября Банк России поднял ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта (п. п.) — до 7,5%. Совет директоров Центробанка рассматривал даже возможность повышения ставки на 1 п. п. и не исключает такого шага на следующем заседании, отметила тогда председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Решение ЦБ о повышении ключевой ставки даст новый импульс к повышению ставок по розничным кредитам и вкладам населения, сообщал аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский. При этом, по его словам, ставки по вкладам будут расти активнее кредитных. В свою очередь, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев выразил мнение, что до конца года ставки по депозитам вырастут еще на 0,75 п. п. Высокие ставки по депозитам мотивируют людей больше сберегать, подчеркнул он.