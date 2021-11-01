ЦБ сообщил о восстановлении притока средств вкладчиков на рублевые вклады

Решение ЦБ о повышении ключевой ставки даст новый импульс к повышению ставок по розничным кредитам и вкладам населения, сообщал аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский. При этом, по его словам, ставки по вкладам будут расти активнее кредитных. В свою очередь, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев выразил мнение, что до конца года ставки по депозитам вырастут еще на 0,75 п. п. Высокие ставки по депозитам мотивируют людей больше сберегать, подчеркнул он.