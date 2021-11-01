Газета
Финансы

ЦБ сообщил о восстановлении притока средств вкладчиков на рублевые вклады

Ведомости

Центральный банк зафиксировал восстановление притока средств на срочные рублевые депозитные счета в октябре, следует из доклада о денежно-кредитной политике ЦБ.

«На фоне роста депозитных ставок восстанавливается приток средств на срочные депозитные счета населения. Срочные рублевые депозиты, сокращавшиеся почти два года, в августе и сентябре возобновили рост. При этом в сентябре рост срочных депозитов обеспечивался притоком новых средств вкладчиков, в отличие от ситуации в августе, когда срочные депозиты формировались преимущественно за счет перетока средств с текущих счетов. По предварительным данным, приток средств вкладчиков на срочные рублевые депозиты продолжился и в октябре», — говорится в сообщении ЦБ.

22 октября Банк России поднял ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта (п. п.) — до 7,5%. Совет директоров Центробанка рассматривал даже возможность повышения ставки на 1 п. п. и не исключает такого шага на следующем заседании, отметила тогда председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Решение ЦБ о повышении ключевой ставки даст новый импульс к повышению ставок по розничным кредитам и вкладам населения, сообщал аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский. При этом, по его словам, ставки по вкладам будут расти активнее кредитных. В свою очередь, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев выразил мнение, что до конца года ставки по депозитам вырастут еще на 0,75 п. п. Высокие ставки по депозитам мотивируют людей больше сберегать, подчеркнул он.

Ранее по теме: Что будет со вкладами, инфляцией и рублем после резкого повышения ключевой

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных