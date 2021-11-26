Эксперты назвали самые популярные криптовалюты в России

В ЦБ РФ оценивают ежегодный объем операций россиян с криптовалютами в $5 млрд (около 350 млрд руб.). По данным регулятора, российские пользователи являются одними из наиболее активных участников криптовалютного рынка, в том числе биржи Binance и других крупных международных площадок. При этом Центробанк негативно относится к частным валютам, претендующим на роль денег, из-за рисков, которые они несут для финансовой стабильности и инвесторов. В России купля-продажа криптовалюты легализована, однако расплачиваться ей внутри страны запрещено.