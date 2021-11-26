Эксперты назвали самые популярные криптовалюты в России
Биткойн (BTC), Tether (USDT) и Litecoin (LTC) стали самыми часто упоминаемыми криптовалютами в России, выяснили эксперты компании Brand Analytics.
В ходе исследования были проанализированы более 2,4 млрд публичных сообщений, опубликованных в социальных медиа в октябре 2021 г. — всего более 46,7 млрд слов. После этого все слова были разбиты по смысловым группам, в которых была выделена одна, содержащая слова по крипто-тематике.
Биткойн возглавил рейтинг самых популярных криптовалют среди российских пользователей соцмедиа — его упомянули в 4,4 млн сообщений. Второе место занял стейблкойн Tether, стоимость которого привязана к стоимости американского доллара (855 000 упоминаний в октябре). На третьей строчке расположился Litecoin с 424 000 упоминаний за месяц.
Среди других самых популярных у россиян криптовалют оказались Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Monero (XMR), BowsCoin (BSC) и Travala (AVA) — каждую из них упомянули более 100 000 раз за месяц.
В Brand Analytics подчеркнули, что пик интереса к теме среди россиян еще не пройден, так как в русскоязычном пространстве упоминают лишь 600 из тысяч различных криптовалют. В компании также отметили большой потенциал криптовалютного рынка в России.
В ЦБ РФ оценивают ежегодный объем операций россиян с криптовалютами в $5 млрд (около 350 млрд руб.). По данным регулятора, российские пользователи являются одними из наиболее активных участников криптовалютного рынка, в том числе биржи Binance и других крупных международных площадок. При этом Центробанк негативно относится к частным валютам, претендующим на роль денег, из-за рисков, которые они несут для финансовой стабильности и инвесторов. В России купля-продажа криптовалюты легализована, однако расплачиваться ей внутри страны запрещено.
В феврале 2021 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который в рамках применения Налогового кодекса признает цифровую валюту имуществом и вводит ее обязательное декларирование. Второго чтения он пока не прошел. Генпрокуратура в ноябре также сообщила о подготовке законопроекта о признании криптовалюты и других виртуальных активов имуществом для производства в рамках Уголовного кодекса.