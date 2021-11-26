Российский рынок акций падает на 2-4%
Российский рынок акций в ходе торгов 26 ноября падает на 2-4%, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи на 12:20 по мск снизился на 2,66% по отношению к закрытию торгов 25 ноября — до 3842,91 п. Долларовый индекс РТС также снижается почти на 4% до 1599,38 п. на 12:21 по мск. Индекс голубых фишек снижается на 2,82% до 25 022 п. Подешевели акции как промышленных и нефтегазовых российских компаний, так и акции банков, ритейлеров.
Курс рубля падает по отношению к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 1,05 руб. до 75,73 руб. на 12:08 по мск, курс евро растет более чем на 1,5 руб., на 12:08 стоимость евро составляла 85,31 руб.
Цены на нефть в ходе торгов в пятницу, 26 ноября, ускорили темпы падения до 5%, свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI по состоянию на 11:50 мск снижалась на 5,08% до $74,13 за баррель. Нефть Brent по состоянию на 11:50 мск дешевела на 4,27% до $78,71 за баррель.
Рынок акций, стоимость нефтяных фьючерсов и курс российской валюты снижаются на фоне новостей об обнаружении нового штамма коронавируса B.1.1.529, который вирусологи называют потенциально более опасным, чем другие варианты вызывающего коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, из-за большого количества мутаций. Великобритания и Израиль уже запретили полеты в страны Южной Африки, где был выявлен вирус.