Российский рынок акций падает на 2-4%

Индекс Мосбиржи на 12:20 по мск снизился на 2,66% по отношению к закрытию торгов 25 ноября — до 3842,91 п. Долларовый индекс РТС также снижается почти на 4% до 1599,38 п. на 12:21 по мск. Индекс голубых фишек снижается на 2,82% до 25 022 п. Подешевели акции как промышленных и нефтегазовых российских компаний, так и акции банков, ритейлеров.