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Финансы

Российский рынок акций падает на 2-4%

Ведомости

Российский рынок акций в ходе торгов 26 ноября падает на 2-4%, свидетельствуют данные Мосбиржи. 

Индекс Мосбиржи на 12:20 по мск снизился на 2,66% по отношению к закрытию торгов 25 ноября — до 3842,91 п. Долларовый индекс РТС также снижается почти на 4% до 1599,38 п. на 12:21 по мск. Индекс голубых фишек снижается на 2,82% до 25 022 п. Подешевели акции как промышленных и нефтегазовых российских компаний, так и акции банков, ритейлеров.

Курс рубля падает по отношению к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 1,05 руб. до 75,73 руб. на 12:08 по мск, курс евро растет более чем на 1,5 руб., на 12:08 стоимость евро составляла 85,31 руб. 

Цены на нефть в ходе торгов в пятницу, 26 ноября, ускорили темпы падения до 5%, свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI по состоянию на 11:50 мск снижалась на 5,08% до $74,13 за баррель. Нефть Brent по состоянию на 11:50 мск дешевела на 4,27% до $78,71 за баррель. 

Рынок акций, стоимость нефтяных фьючерсов и курс российской валюты снижаются на фоне новостей об обнаружении нового штамма коронавируса B.1.1.529, который вирусологи называют потенциально более опасным, чем другие варианты вызывающего коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, из-за большого количества мутаций. Великобритания и Израиль уже запретили полеты в страны Южной Африки, где был выявлен вирус.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных