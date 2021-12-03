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Финансы

Путин поручил ввести налоговый вычет за инвестиции в российские ценные бумаги

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку внести изменения в законодательство и проработать вопрос о предоставлении физлицам налогового вычета при инвестициях в российские ценные бумаги. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», который опубликован на сайте Кремля.

«Внести изменения в законодательство Российской Федерации, обеспечивающие создание финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физических лиц, предусмотрев механизмы стимулирования и поощрения таких сбережений, включая проработку вопросов предоставления налоговых льгот в виде вычета по налогу на доходы физических лиц, в том числе при осуществлении вложений в ценные бумаги российских эмитентов», — говорится в перечне. 

Помимо этого, президент поручил кабмину совместно с регулятором внести изменения в законодательство, которые обеспечат создание механизма защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды, который будет аналогичен системе страхования банковских вкладов. Срок выполнения вышеуказанный поручений — 15 июля 2022 г. 

Также президент поручил до 15 декабря 2022 г. обеспечить разработку и реализацию комплекса постоянно действующих мер, направленных на привлечение и стимулирование частных инвестиций в проекты, «создающие положительные экологические и социальные эффекты, включая в том числе налоговые льготы, субсидии и государственные гарантии для предприятий и инвесторов», отмечается в перечне. 

С 30 ноября по 1 декабря в Москве прошел инвестиционный форум «Россия зовет!». В пленарной сессии форума в формате видеоконференции принял участие Владимир Путин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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