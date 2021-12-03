Путин поручил ввести налоговый вычет за инвестиции в российские ценные бумаги

Также президент поручил до 15 декабря 2022 г. обеспечить разработку и реализацию комплекса постоянно действующих мер, направленных на привлечение и стимулирование частных инвестиций в проекты, «создающие положительные экологические и социальные эффекты, включая в том числе налоговые льготы, субсидии и государственные гарантии для предприятий и инвесторов», отмечается в перечне.