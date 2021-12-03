Путин поручил ввести налоговый вычет за инвестиции в российские ценные бумаги
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку внести изменения в законодательство и проработать вопрос о предоставлении физлицам налогового вычета при инвестициях в российские ценные бумаги. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», который опубликован на сайте Кремля.
«Внести изменения в законодательство Российской Федерации, обеспечивающие создание финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физических лиц, предусмотрев механизмы стимулирования и поощрения таких сбережений, включая проработку вопросов предоставления налоговых льгот в виде вычета по налогу на доходы физических лиц, в том числе при осуществлении вложений в ценные бумаги российских эмитентов», — говорится в перечне.
Помимо этого, президент поручил кабмину совместно с регулятором внести изменения в законодательство, которые обеспечат создание механизма защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды, который будет аналогичен системе страхования банковских вкладов. Срок выполнения вышеуказанный поручений — 15 июля 2022 г.
Также президент поручил до 15 декабря 2022 г. обеспечить разработку и реализацию комплекса постоянно действующих мер, направленных на привлечение и стимулирование частных инвестиций в проекты, «создающие положительные экологические и социальные эффекты, включая в том числе налоговые льготы, субсидии и государственные гарантии для предприятий и инвесторов», отмечается в перечне.
С 30 ноября по 1 декабря в Москве прошел инвестиционный форум «Россия зовет!». В пленарной сессии форума в формате видеоконференции принял участие Владимир Путин.