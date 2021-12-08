В ЦБ разработали поправки о постоянных кредитных каникулах

Согласно разработанным поправкам, каникулы по кредитам наличными могут давать на срок до трех месяцев. При этом документ предполагает возможность увеличения этого периода по инициативе правительства. Мера будет доступна заемщикам с ссудами на срок не менее двух лет при условии попадания в трудную жизненную ситуацию. Воспользоваться поддержкой не смогут люди, которые проходят процедуру банкротства или обращались за льготой ранее. Одной из трудных жизненных ситуацией в данном случае будет считаться болезнь, длящаяся более месяца, а не два, как сейчас.