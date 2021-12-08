В ЦБ разработали поправки о постоянных кредитных каникулах
Рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке подготовила поправки к закону «О потребкредите», предполагающие введение постоянного механизма кредитных каникул для граждан, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.
На данный момент подобный механизм на постоянной основе действует лишь в отношении ипотеки: по закону заемщик может потребовать отсрочку платежа на полгода. В прошлом году ввиду пандемии коронавируса меру распространили на людей, доход которых снизился на 30% и более из-за COVID-19 или действовавших ограничений. Норма касалась всех категорий кредитов и займов. Воспользоваться такими кредитными каникулами можно было с 3 апреля по 30 сентября 2020 г., но ЦБ неоднократно рекомендовал продлевать их действие, в последний раз — до 1 октября 2021 г.
О том, что ЦБ обсуждает возможность введения кредитных каникул по потребительским ссудам на постоянной основе, представитель регулятора сообщил «Ведомостям» еще 16 сентября. На тот момент говорить о принятии решения было преждевременно из-за необходимости учесть баланс интересов заемщиков и банков, а также оценить влияние инициативы на стабильность банковской системы и устойчивость отдельных кредитных продуктов.
Согласно разработанным поправкам, каникулы по кредитам наличными могут давать на срок до трех месяцев. При этом документ предполагает возможность увеличения этого периода по инициативе правительства. Мера будет доступна заемщикам с ссудами на срок не менее двух лет при условии попадания в трудную жизненную ситуацию. Воспользоваться поддержкой не смогут люди, которые проходят процедуру банкротства или обращались за льготой ранее. Одной из трудных жизненных ситуацией в данном случае будет считаться болезнь, длящаяся более месяца, а не два, как сейчас.
Предполагается также, что подать заявку на кредитные каникулы можно будет через портал «Госуслуг». В целом проект сейчас находится на рассмотрении. ЦБ планирует выработать итоговое решение и представить свою позицию до конца текущего года.