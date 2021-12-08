Эксперт «Сколково-РЭШ» предупредила о рисках хранения «мертвых» банковских карт

«Риски подобных карт в основном заключаются в том, что за некоторые из них может сниматься комиссия, о которой клиент может не знать или забыть. Сейчас все чаще появляются карты, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода», — сказала она «РИА Новости».