Эксперт «Сколково-РЭШ» предупредила о рисках хранения «мертвых» банковских карт
Хранение «мертвых» банковских карт — тех, которые активны, но не используются? — может привести к нежелательным комиссиям и навязыванию услуг кредитными организациями, а также сопряжено с рисками утечки персональных данных, заявила руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова.
«Риски подобных карт в основном заключаются в том, что за некоторые из них может сниматься комиссия, о которой клиент может не знать или забыть. Сейчас все чаще появляются карты, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода», — сказала она «РИА Новости».
Эксперт добавила, что карта, ранее использовавшаяся в качестве зарплатной и поэтому обслуживаемая бесплатно, с переходом человека на другой зарплатный проект теряет эту опцию. Таким образом, не закрыв ее, можно столкнуться с новыми комиссиями.
Кроме того, персональные данные держателя «мертвой» карты продолжают храниться у банка, выпустившего ее, отметила Семерикова. Самым «безобидным» последствием этого могут быть звонки из колл-центров и предложения ненужных продуктов, пояснила она.
«Более серьезные риски появляются в случае утечки персональных данных, когда они могут попасть в недобросовестные руки», — отметила эксперт.
По данным Центробанка, в III квартале 2021 г. в России зафиксировано 95,5 млн неиспользуемых карт. Их число снизилось на 3% по сравнению со II кварталом, но выросло на 4,2% в годовом выражении. Число активных карт составило 224,3 млн штук.