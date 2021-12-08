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Эксперт «Сколково-РЭШ» предупредила о рисках хранения «мертвых» банковских карт

Ведомости

Хранение «мертвых» банковских карт — тех, которые активны, но не используются? — может привести к нежелательным комиссиям и навязыванию услуг кредитными организациями, а также сопряжено с рисками утечки персональных данных, заявила руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова.

«Риски подобных карт в основном заключаются в том, что за некоторые из них может сниматься комиссия, о которой клиент может не знать или забыть. Сейчас все чаще появляются карты, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода», — сказала она «РИА Новости».

Эксперт добавила, что карта, ранее использовавшаяся в качестве зарплатной и поэтому обслуживаемая бесплатно, с переходом человека на другой зарплатный проект теряет эту опцию. Таким образом, не закрыв ее, можно столкнуться с новыми комиссиями.

Кроме того, персональные данные держателя «мертвой» карты продолжают храниться у банка, выпустившего ее, отметила Семерикова. Самым «безобидным» последствием этого могут быть звонки из колл-центров и предложения ненужных продуктов, пояснила она.

«Более серьезные риски появляются в случае утечки персональных данных, когда они могут попасть в недобросовестные руки», — отметила эксперт.

По данным Центробанка, в III квартале 2021 г. в России зафиксировано 95,5 млн неиспользуемых карт. Их число снизилось на 3% по сравнению со II кварталом, но выросло на 4,2% в годовом выражении. Число активных карт составило 224,3 млн штук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных