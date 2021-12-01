Греф спрогнозировал почти полный отказ потребителей от пластиковых карт
Цифровые карты и NFC-платежи через несколько лет почти полностью заменят пластиковые банковские карты, заявил журналистам президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
«Что касается пластиковых карт, как не парадоксально, это происходит уже естественным путем, потому что мы, примерно, 55% эмиссии уже закрыли. Первый очень популярный инструмент — это цифровые карты, а второе — это, конечно же, всевозможные инструменты NFC и прочие платежи дистанционные. Они просто-напросто, скорее всего, в ближайшие годы уже эту эмиссию сократят до минимальной», — сказал он (цитата по «Прайм»).
Сбербанк продолжит выпускать некоторое количество карт, однако они будут сделаны из «зеленого» пластика, добавил Греф. Сделать это кредитная организация планирует совместно с партнерами.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина россиян негативно относится к идее отказа от наличных и оплаты товаров только банковской картой или переводом онлайн. В пользу этого высказались 28% опрошенных. Ранее первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что 75% совершаемых в России платежей сейчас проходят безналично.