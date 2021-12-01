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Финансы

Греф спрогнозировал почти полный отказ потребителей от пластиковых карт

Ведомости

Цифровые карты и NFC-платежи через несколько лет почти полностью заменят пластиковые банковские карты, заявил журналистам президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Что касается пластиковых карт, как не парадоксально, это происходит уже естественным путем, потому что мы, примерно, 55% эмиссии уже закрыли. Первый очень популярный инструмент — это цифровые карты, а второе — это, конечно же, всевозможные инструменты NFC и прочие платежи дистанционные. Они просто-напросто, скорее всего, в ближайшие годы уже эту эмиссию сократят до минимальной», — сказал он (цитата по «Прайм»).

Сбербанк продолжит выпускать некоторое количество карт, однако они будут сделаны из «зеленого» пластика, добавил Греф. Сделать это кредитная организация планирует совместно с партнерами.

В декабре прошлого года заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что к концу 2023 г. банк будет выпускать 50% своих карт в цифровом формате. ВТБ к этому времени намерен вводить в таком виде до 40% всех карт.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина россиян негативно относится к идее отказа от наличных и оплаты товаров только банковской картой или переводом онлайн. В пользу этого высказались 28% опрошенных. Ранее первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что 75% совершаемых в России платежей сейчас проходят безналично. 

Ранее по теме: Около половины опрошенных россиян не поддержали отказ от наличных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных