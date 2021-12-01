Греф спрогнозировал почти полный отказ потребителей от пластиковых карт

«Что касается пластиковых карт, как не парадоксально, это происходит уже естественным путем, потому что мы, примерно, 55% эмиссии уже закрыли. Первый очень популярный инструмент — это цифровые карты, а второе — это, конечно же, всевозможные инструменты NFC и прочие платежи дистанционные. Они просто-напросто, скорее всего, в ближайшие годы уже эту эмиссию сократят до минимальной», — сказал он (цитата по «Прайм»).