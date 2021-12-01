Около половины опрошенных россиян не поддержали отказ от наличных

48% опрошенных заявили, что скорее не готовы отказаться от бумажных денег, если карты будут принимать везде. 49% выразили обратное мнение. Говоря о будущем, 62% россиян согласились с утверждением, что в течение 20-30 лет бумажные деньги выйдут из оборота. 27% опрошенных считают, что купюры скорее всего будут использоваться.