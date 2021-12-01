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Общество

Около половины опрошенных россиян не поддержали отказ от наличных

Ведомости

47% россиян отрицательно отнеслись к идее отказаться от наличных денег и расплачиваться только банковской картой или переводом онлайн, поддержали такую идею 28% опрошенных, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

По данным социологов, сейчас 45% предпочитают расплачиваться безналично. 28% поровну используют наличные и безналичные способы оплаты, 26% предпочитают бумажные деньги. Только наличными предпочитают расплачиваться 15%, только по карте — 11%. Чаще всего наличный расчет выбирают люди старше 60 лет, а безналичные расчеты популярны среди молодежи и людей 35-44 лет. 

48% опрошенных заявили, что скорее не готовы отказаться от бумажных денег, если карты будут принимать везде. 49% выразили обратное мнение. Говоря о будущем, 62% россиян согласились с утверждением, что в течение 20-30 лет бумажные деньги выйдут из оборота. 27% опрошенных считают, что купюры скорее всего будут использоваться. 

Ранее первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что 75% совершаемых в России платежей сейчас проходят безналично. Скоробогатова подчеркнула, что в России «очень хорошие показатели» по цифровой трансформации: страна входит в топ-3 государств мира с точки зрения безналичных расчетов.

В конце июля ЦБ сообщил, что общая доля безналичных платежей в стране достигла 70,3%, увеличившись за 2020 г. на 5,6 п. п. С 2013 по 2020 г. доля безналичных платежей в розничном обороте возросла почти в пять раз.

Ранее по теме: ЦБ заявил о росте доли безналичных платежей до 75%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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