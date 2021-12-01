Около половины опрошенных россиян не поддержали отказ от наличных
47% россиян отрицательно отнеслись к идее отказаться от наличных денег и расплачиваться только банковской картой или переводом онлайн, поддержали такую идею 28% опрошенных, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.
По данным социологов, сейчас 45% предпочитают расплачиваться безналично. 28% поровну используют наличные и безналичные способы оплаты, 26% предпочитают бумажные деньги. Только наличными предпочитают расплачиваться 15%, только по карте — 11%. Чаще всего наличный расчет выбирают люди старше 60 лет, а безналичные расчеты популярны среди молодежи и людей 35-44 лет.
48% опрошенных заявили, что скорее не готовы отказаться от бумажных денег, если карты будут принимать везде. 49% выразили обратное мнение. Говоря о будущем, 62% россиян согласились с утверждением, что в течение 20-30 лет бумажные деньги выйдут из оборота. 27% опрошенных считают, что купюры скорее всего будут использоваться.
Ранее первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что 75% совершаемых в России платежей сейчас проходят безналично. Скоробогатова подчеркнула, что в России «очень хорошие показатели» по цифровой трансформации: страна входит в топ-3 государств мира с точки зрения безналичных расчетов.
В конце июля ЦБ сообщил, что общая доля безналичных платежей в стране достигла 70,3%, увеличившись за 2020 г. на 5,6 п. п. С 2013 по 2020 г. доля безналичных платежей в розничном обороте возросла почти в пять раз.