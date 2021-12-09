Российский аналог SWIFT увеличил число иностранных участников до 38
Количество зарубежных пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России выросло до 38, заявил в четверг, 9 декабря, начальник управления департамента национальной платежной системы ЦБ Денис Барышков.
«За последние годы СПФС показала высокую надежность и бесперебойность работы в режиме 24/7 как с российскими, так и с иностранными пользователями. К системе уже подключено 335 пользователей, в том числе 38 зарубежных участников из девяти стран», — сказал Барышков, выступая на VIII Национальном платежном форуме. В частности, на сегодняшний день к СПФС подключены все белорусские банки.
Он добавил, что ЦБ реализовал возможность организации на площадке иностранного ЦБ или дочерней компании шлюза для обеспечения «бесшовного взаимодействия» между СПФС и локальной системой передачи финансовых сообщений.
СПФС была создана Банком России в 2014 г. как альтернативный канал межбанковского взаимодействия для защиты от возможного отключения страны от платежной системы SWIFT. В настоящее время к SWIFT подключены более 11 000 крупнейших организаций в более чем 200 странах мира.
Сообщения об угрозе отключения российских пользователей от SWIFT возникают в СМИ регулярно, начиная с 2014 г. Самый недавний случай — публикация CNN о том, что американская администрация рассматривает эту меру в числе возможных санкций на случай нападения российских войск на Украину, которое активно муссируется в западных СМИ. В Совфеде эту информацию назвали «фантастикой», в Кремле — продолжением «информационной истерики».