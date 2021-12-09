Российский аналог SWIFT увеличил число иностранных участников до 38

«За последние годы СПФС показала высокую надежность и бесперебойность работы в режиме 24/7 как с российскими, так и с иностранными пользователями. К системе уже подключено 335 пользователей, в том числе 38 зарубежных участников из девяти стран», — сказал Барышков, выступая на VIII Национальном платежном форуме. В частности, на сегодняшний день к СПФС подключены все белорусские банки.