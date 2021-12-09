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Финансы

Платежная система «Мир» заняла более 25% рынка России по объему платежей

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Российская платежная система «Мир» заняла четверть рынка страны по объему платежей и около трети — по эмиссии, сообщил начальник управления департамента национальной платежной системы ЦБ Денис Барышков на VIII Национальном платежном форуме.

«На сегодняшний день эмиссия — около 109 млн карт, доля рынка по объему платежей — более 25%, по эмиссии — более 32%», — сообщил Барышков (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что в этом году продолжилось расширение географии и сети приема карт «Мир» — сейчас ими можно расплачиваться в 14 зарубежных странах.

Ранее Apple сообщила, что начала принимать к оплате дебетовые и кредитные карты «Мир». Они были добавлены в меню способов оплаты в разделе Apple ID на iPhone. Теперь владельцы iPhone и iPad смогут оплачивать картами «Мир» различные сервисы экосистемы Apple, включая Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также приобретать приложения в App Store.  До этого владельцам гаджетов компании были доступны расчеты только через системы Visa, MasterCard и American Express.

Ранее несколько крупных банков, включая ВТБПромсвязьбанкМКБДом.РФ, «Ренессанс кредит», «Хоум кредит» и «Почта банк», рассказали о планах подключить карты «Мир» к сервису Google Pay. Для каждой кредитной организации сроки подключения будут индивидуальными. Так, в «Ренессанс кредите» планируют начать предоставлять услугу в 2022 г., в МКБ — до конца 2021 г.

Ранее по теме: У пользователей Apple появилась возможность оплаты картами «Мир»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных