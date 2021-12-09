Платежная система «Мир» заняла более 25% рынка России по объему платежей

Ранее Apple сообщила, что начала принимать к оплате дебетовые и кредитные карты «Мир». Они были добавлены в меню способов оплаты в разделе Apple ID на iPhone. Теперь владельцы iPhone и iPad смогут оплачивать картами «Мир» различные сервисы экосистемы Apple, включая Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также приобретать приложения в App Store. До этого владельцам гаджетов компании были доступны расчеты только через системы Visa, MasterCard и American Express.