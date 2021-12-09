Платежная система «Мир» заняла более 25% рынка России по объему платежей
Российская платежная система «Мир» заняла четверть рынка страны по объему платежей и около трети — по эмиссии, сообщил начальник управления департамента национальной платежной системы ЦБ Денис Барышков на VIII Национальном платежном форуме.
«На сегодняшний день эмиссия — около 109 млн карт, доля рынка по объему платежей — более 25%, по эмиссии — более 32%», — сообщил Барышков (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что в этом году продолжилось расширение географии и сети приема карт «Мир» — сейчас ими можно расплачиваться в 14 зарубежных странах.
Ранее Apple сообщила, что начала принимать к оплате дебетовые и кредитные карты «Мир». Они были добавлены в меню способов оплаты в разделе Apple ID на iPhone. Теперь владельцы iPhone и iPad смогут оплачивать картами «Мир» различные сервисы экосистемы Apple, включая Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также приобретать приложения в App Store. До этого владельцам гаджетов компании были доступны расчеты только через системы Visa, MasterCard и American Express.
Ранее несколько крупных банков, включая ВТБ, Промсвязьбанк, МКБ, Дом.РФ, «Ренессанс кредит», «Хоум кредит» и «Почта банк», рассказали о планах подключить карты «Мир» к сервису Google Pay. Для каждой кредитной организации сроки подключения будут индивидуальными. Так, в «Ренессанс кредите» планируют начать предоставлять услугу в 2022 г., в МКБ — до конца 2021 г.