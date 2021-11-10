У пользователей Apple появилась возможность оплаты картами «Мир»

Ранее о планах подключить карты «Мир» к сервису Google Pay рассказали несколько крупных банков, включая ВТБ, Промсвязьбанк, МКБ, Дом.РФ, «Ренессанс кредит», «Хоум кредит» и «Почта банк». Для каждой кредитной организации сроки подключения будут индивидуальными. Так, в «Ренессанс кредите» планируют начать предоставлять услугу в 2022 г., в МКБ — до конца 2021 г.