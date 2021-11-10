У пользователей Apple появилась возможность оплаты картами «Мир»
Apple начала принимать к оплате карты российской платежной системы «Мир». Дебетовые и кредитные карты «Мир» были добавлены в меню способов оплаты в разделе Apple ID на iphone, об этом же сообщает и официальный сайт Apple.
Теперь владельцы iPhone и iPad смогут оплачивать картами «Мир» различные сервисы экосистемы Apple, включая Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также приобретать приложения в App Store. До этого владельцам гаджетов компании были доступны расчеты только через системы Visa, MasterCard и American Express.
Чтобы привязать карту «Мир» к мобильному кошельку Apple Pay, нужно перейти в раздел «Оплата и доставка» в настройках учетной записи Apple и нажать «Добавить способ оплаты».
В конце июля возможность подключать к Apple Pay карты своих клиентов впервые получили восемь российских банков — Сбербанк, ВТБ, Тинькофф банк, «Почта банк», «Центр-инвест», Промсвязьбанк, Россельхозбанк и Примсоцбанк.
Ранее о планах подключить карты «Мир» к сервису Google Pay рассказали несколько крупных банков, включая ВТБ, Промсвязьбанк, МКБ, Дом.РФ, «Ренессанс кредит», «Хоум кредит» и «Почта банк». Для каждой кредитной организации сроки подключения будут индивидуальными. Так, в «Ренессанс кредите» планируют начать предоставлять услугу в 2022 г., в МКБ — до конца 2021 г.