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У пользователей Apple появилась возможность оплаты картами «Мир»

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Apple начала принимать к оплате карты российской платежной системы «Мир». Дебетовые и кредитные карты «Мир» были добавлены в меню способов оплаты в разделе Apple ID на iphone, об этом же сообщает и официальный сайт Apple.

Теперь владельцы iPhone и iPad смогут оплачивать картами «Мир» различные сервисы экосистемы Apple, включая Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также приобретать приложения в App Store.  До этого владельцам гаджетов компании были доступны расчеты только через системы Visa, MasterCard и American Express.

Чтобы привязать карту «Мир» к мобильному кошельку Apple Pay, нужно перейти в раздел «Оплата и доставка» в настройках учетной записи Apple и нажать «Добавить способ оплаты». 

В конце июля возможность подключать к Apple Pay карты своих клиентов впервые получили восемь российских банков — Сбербанк, ВТБ, Тинькофф банк, «Почта банк», «Центр-инвест», Промсвязьбанк, Россельхозбанк и Примсоцбанк.

Ранее о планах подключить карты «Мир» к сервису Google Pay рассказали несколько крупных банков, включая ВТБПромсвязьбанк, МКБДом.РФ, «Ренессанс кредит», «Хоум кредит» и «Почта банк». Для каждой кредитной организации сроки подключения будут индивидуальными. Так, в «Ренессанс кредите» планируют начать предоставлять услугу в 2022 г., в МКБ — до конца 2021 г.

Ранее по теме: Российские банки назвали сроки подключения карт «Мир» к Google Pay

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных