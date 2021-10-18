Российские банки назвали сроки подключения карт «Мир» к Google Pay

Отмечается, что финальных сроков, в которые клиенты получат доступ к технологии, пока нет. Для каждой кредитной организации они будут индивидуальными. В ВТБ рассказали, что осенью у банков появится возможность только начать работу над интеграцией сервиса на своей стороне. В «Ренессанс Кредите» уточнили, что планируют начать предоставлять услугу в 2022 году, в МКБ — что клиенты банка смогут добавить свои карты «Мир» в Google Pay до конца 2021 года.