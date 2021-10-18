Российские банки назвали сроки подключения карт «Мир» к Google Pay
Банки начнут подключать карты российской платежной системы «Мир» к сервису Google Pay с 26 октября. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на технологический бюллетень платежной системы.
О намерении реализовать функционал для держателей карт «Мир» заявили в ВТБ, Промсвязьбанке, «Московском кредитном банке» (МКБ), «Дом.рф», «Ренессанс Кредите», «Хоум Кредите» и Почта Банке. По данным «Российской газеты», к пилотной группе также присоединится «Русский стандарт».
Отмечается, что финальных сроков, в которые клиенты получат доступ к технологии, пока нет. Для каждой кредитной организации они будут индивидуальными. В ВТБ рассказали, что осенью у банков появится возможность только начать работу над интеграцией сервиса на своей стороне. В «Ренессанс Кредите» уточнили, что планируют начать предоставлять услугу в 2022 году, в МКБ — что клиенты банка смогут добавить свои карты «Мир» в Google Pay до конца 2021 года.
С конца апреля 2021 г. банки России могут подключать карты «Мир» к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay. В июле сервис подключили восемь банков: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Почта Банк, «Центр-инвест», Тинькофф Банк и Примсоцбанк. 12 октября функционал стал доступен клиентам ряда других кредитных организаций, включая Газпромбанк, МКБ, «Открытие», Совкомбанк, ВБРР, Транскапиталбанк, СКБ-Банк, банк «Александровский», Экспобанк, Таврический Банк. Также бесконтактная оплата нацкартами на смартфонах возможно через сервисы Samsung Pay и Mir.Pay.
Ранее в октябре Минэкономразвития опубликовало законопроект, по которому МФЦ со следующего года обяжут принимать карты «Мир» и предоставить гражданам возможность проводить денежные операции через Национальную систему платежных карт.