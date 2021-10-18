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Российские банки назвали сроки подключения карт «Мир» к Google Pay

Ведомости

Банки начнут подключать карты российской платежной системы «Мир» к сервису Google Pay с 26 октября. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на технологический бюллетень платежной системы.

О намерении реализовать функционал для держателей карт «Мир» заявили в ВТБ, Промсвязьбанке, «Московском кредитном банке» (МКБ), «Дом.рф», «Ренессанс Кредите», «Хоум Кредите» и Почта Банке. По данным «Российской газеты», к пилотной группе также присоединится «Русский стандарт».

Отмечается, что финальных сроков, в которые клиенты получат доступ к технологии, пока нет. Для каждой кредитной организации они будут индивидуальными. В ВТБ рассказали, что осенью у банков появится возможность только начать работу над интеграцией сервиса на своей стороне. В «Ренессанс Кредите» уточнили, что планируют начать предоставлять услугу в 2022 году, в МКБ — что клиенты банка смогут добавить свои карты «Мир» в Google Pay до конца 2021 года.

С конца апреля 2021 г. банки России могут подключать карты «Мир» к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay. В июле сервис подключили восемь банков: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Почта Банк, «Центр-инвест», Тинькофф Банк и Примсоцбанк. 12 октября функционал стал доступен клиентам ряда других кредитных организаций, включая Газпромбанк, МКБ, «Открытие», Совкомбанк, ВБРР, Транскапиталбанк, СКБ-Банк, банк «Александровский», Экспобанк, Таврический Банк. Также бесконтактная оплата нацкартами на смартфонах возможно через сервисы Samsung Pay и Mir.Pay.

Ранее в октябре Минэкономразвития опубликовало законопроект, по которому МФЦ со следующего года обяжут принимать карты «Мир» и предоставить гражданам возможность проводить денежные операции через Национальную систему платежных карт.

Ранее по теме: Держатели карт «Мир» смогут оплачивать покупки через Apple Pay

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных