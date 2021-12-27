Экс-глава «Хоум кредита» Андресов войдет в состав правления ВТБ
Бывший председатель правления банка «Хоум кредит» Юрий Андресов войдет в состав правления ВТБ, сообщает пресс-служба банка. Решение вступит в силу после одобрения его кандидатуры со стороны Центробанка, отметили в ВТБ.
Андресов будет отвечать за развитие и повышение розничного офлайн-бизнеса ВТБ под руководством зампреда правления Анатолия Печатникова. «В статусе члена правления он будет курировать региональную сеть, продажи потребительских кредитов, ипотеки и автокредитов, зарплатных проектов, кредитных и дебетовых карт, а также инвестиционных продуктов как в отделениях, так и через курьерскую службу», — отмечается в сообщении пресс-службы. В 2022 г. рост продаж в розничном бизнесе ВТБ должен составить более 20%, отметили в банке.
Андресов работал в банке «Хоум кредит» 2003 по 2020 г. С 2015 по 2020 г. занимал должность его председателя правления, отвечая за трансформацию и развитие группы компаний Home Credit в России и Казахстане. С октября 2021 г. начал работу в ВТБ в качестве советника заместителя президента-председателя правления.