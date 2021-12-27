Экс-глава «Хоум кредита» Андресов войдет в состав правления ВТБ

Андресов будет отвечать за развитие и повышение розничного офлайн-бизнеса ВТБ под руководством зампреда правления Анатолия Печатникова. «В статусе члена правления он будет курировать региональную сеть, продажи потребительских кредитов, ипотеки и автокредитов, зарплатных проектов, кредитных и дебетовых карт, а также инвестиционных продуктов как в отделениях, так и через курьерскую службу», — отмечается в сообщении пресс-службы. В 2022 г. рост продаж в розничном бизнесе ВТБ должен составить более 20%, отметили в банке.