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Экс-глава «Хоум кредита» Андресов войдет в состав правления ВТБ

Ведомости

Бывший председатель правления банка «Хоум кредит» Юрий Андресов войдет в состав правления ВТБ, сообщает пресс-служба банка. Решение вступит в силу после одобрения его кандидатуры со стороны Центробанка, отметили в ВТБ. 

Андресов будет отвечать за развитие и повышение розничного офлайн-бизнеса ВТБ под руководством зампреда правления Анатолия Печатникова. «В статусе члена правления он будет курировать региональную сеть, продажи потребительских кредитов, ипотеки и автокредитов, зарплатных проектов, кредитных и дебетовых карт, а также инвестиционных продуктов как в отделениях, так и через курьерскую службу», — отмечается в сообщении пресс-службы. В 2022 г. рост продаж в розничном бизнесе ВТБ должен составить более 20%, отметили в банке. 

Андресов работал в банке «Хоум кредит» 2003 по 2020 г. С 2015 по 2020 г. занимал должность его председателя правления, отвечая за трансформацию и развитие группы компаний Home Credit в России и Казахстане. С октября 2021 г. начал работу в ВТБ в качестве советника заместителя президента-председателя правления.

В октябре 2021 г. «Ведомости» сообщали со ссылкой на источники, что чешская PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит». Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петра Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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