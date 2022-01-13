Visa вслед за Mastercard запустит платежи в цифровых валютах центробанков
Платежная система Visa совместно с разработчиком ПО для блокчейна ConsenSys начнет предоставлять финансовые услуги с использованием цифровых валют, поддерживаемых государством. Об этом рассказала изданию The Block руководитель направления глобальных продуктов для государственных криптовалют в Visa Кэтрин Гу.
По ее словам, пилотная программа будет запущена уже этой весной. Клиенты Visa смогут использовать пластиковые карты, привязанные к цифровым валютам центральных банков, либо электронные кошельки в любом магазине, принимающем платежные карты компании. Основной конкурент Visa, Mastercard, запустил аналогичную пилотную программу в сентябре 2020 г.
Visa и ConsenSys проводят консультации с национальными регуляторами, чтобы оценить перспективы развития технологии. Следующие два-три года будут «крайне важными» для понимания того, какую роль новые формы денег будут играть в платежных системах, добавила Гу. Ключевая задача состоит в том, чтобы выяснить, как новые формы денег смогут сосуществовать с уже существующими платежными решениями.
В прошлом году Visa первой из крупных платежных систем начала проводить транзакции в криптовалюте. Компания использует стейблкойн USD Coin, привязанный к доллару США.