Visa вслед за Mastercard запустит платежи в цифровых валютах центробанков

Visa и ConsenSys проводят консультации с национальными регуляторами, чтобы оценить перспективы развития технологии. Следующие два-три года будут «крайне важными» для понимания того, какую роль новые формы денег будут играть в платежных системах, добавила Гу. Ключевая задача состоит в том, чтобы выяснить, как новые формы денег смогут сосуществовать с уже существующими платежными решениями.