Газета
Финансы

Visa вслед за Mastercard запустит платежи в цифровых валютах центробанков

Ведомости

Платежная система Visa совместно с разработчиком ПО для блокчейна ConsenSys начнет предоставлять финансовые услуги с использованием цифровых валют, поддерживаемых государством. Об этом рассказала изданию The Block руководитель направления глобальных продуктов для государственных криптовалют в Visa Кэтрин Гу.

По ее словам, пилотная программа будет запущена уже этой весной. Клиенты Visa смогут использовать пластиковые карты, привязанные к цифровым валютам центральных банков, либо электронные кошельки в любом магазине, принимающем платежные карты компании. Основной конкурент Visa, Mastercard, запустил аналогичную пилотную программу в сентябре 2020 г.

Visa и ConsenSys проводят консультации с национальными регуляторами, чтобы оценить перспективы развития технологии. Следующие два-три года будут «крайне важными» для понимания того, какую роль новые формы денег будут играть в платежных системах, добавила Гу. Ключевая задача состоит в том, чтобы выяснить, как новые формы денег смогут сосуществовать с уже существующими платежными решениями.

В прошлом году Visa первой из крупных платежных систем начала проводить транзакции в криптовалюте. Компания использует стейблкойн USD Coin, привязанный к доллару США.

Ранее по теме: Visa запустила консультации клиентов по криптовалюте

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных