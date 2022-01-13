Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам достигла максимума с 2017 года

В целом ЦБ стал повышать ключевую ставку в марте 2021 г. До этого, с конца июля 2020 г., она находилась на историческом минимуме в 4,25% годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики началось на фоне разгона инфляции в России. По итогам 2021 г. Росстат оценил ее в 8,39% — это самое высокое значение с начала 2016 г.