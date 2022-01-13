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Финансы

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам достигла максимума с 2017 года

Ведомости

Размер средней максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в 10 российских банках, привлекающих самый большой объем депозитов граждан страны, в третьей декаде декабря 2021 г. достиг рекордных с первой декады мая 2017 г. 7,74%, следует из данных Центробанка.

В ходе оценки ЦБ учитывает показатели 10 кредитных организаций России. В этот список входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Альфа-банк», Россельхозбанк, «Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», «Московский кредитный банк» и Совкомбанк.

По сравнению со второй декадой декабря показатель резко вырос — сразу на 0,34 п. п. Ранее он составлял 7,4%, что было максимумом с третьей декады мая 2019 г. Предыдущее увеличение — с первой декады ко второй — было всего 0,02 п. п.

Резкий рост средней максимальной процентной ставки по рублевым вкладам произошел в декабре после решения совета директоров ЦБ от 17 декабря. Тогда регулятор седьмой раз за год повысил ключевую ставку — сразу на 1 п. п. Таким образом, показатель достиг рекордных с октября 2017 г. 8,5% годовых.

В целом ЦБ стал повышать ключевую ставку в марте 2021 г. До этого, с конца июля 2020 г., она находилась на историческом минимуме в 4,25% годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики началось на фоне разгона инфляции в России. По итогам 2021 г. Росстат оценил ее в 8,39% — это самое высокое значение с начала 2016 г.

Всего за прошлый год средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам увеличилась на 2,9 п. п. В первой декаде января 2021 г. она составляла 4,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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