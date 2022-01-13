ЦБ предупредил о возможном подорожании ОСАГО на 48%

ЦБ положительно оценил законопроект Минфина. По мнению регулятора, такие изменения следует вводить постепенно, чтобы стоимость ОСАГО не выросла резко. Так, сначала следует увеличить размер выплат по жизни и здоровью, считают в ЦБ. Это, по предварительным оценкам, приведет к удорожанию полиса минимум на 21%, или на 1123 руб. Через год можно будет отменить учет износа деталей. Из-за этого тариф ОСАГО вырастет еще минимум на 27%, или на на 1444 руб.