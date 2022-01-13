ЦБ предупредил о возможном подорожании ОСАГО на 48%
ОСАГО может подорожать на 2567 руб., или на 48% в случае принятия законопроекта Минфина, который предполагает повышение с 500 000 до 2 млн руб. выплат по ОСАГО при нанесении ущерба жизни и здоровью в аварии, а также отмену учета износа деталей автомобиля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
Как рассказали «Ведомостям» в конце декабря источники, близкие к правительству России, Минфин хочет уравнять сумму максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов, например ответственности перевозчиков. На сегодняшний день пострадавший в результате аварии с автобусом или другим видом общественного транспорта может получить до 2 млн руб., а при аварии с обычной машиной — максимум 500 000 руб.
Еще одна инициатива министерства запрещает страховым компаниям учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете выплаты на ремонт. Сейчас страховщики могут выплатить автомобилистам возмещение либо обеспечить восстановление поврежденного авто. При ремонте износ не учитывается, но на него, по оценке Российского союза автостраховщиков (РСА) приходится не более 10–12% выплат по ОСАГО, а сумма прямой компенсации зависит от года выпуска автомобиля. При денежной выплате страховщики могут удержать до 50% стоимости деталей подержанной машины.
ЦБ положительно оценил законопроект Минфина. По мнению регулятора, такие изменения следует вводить постепенно, чтобы стоимость ОСАГО не выросла резко. Так, сначала следует увеличить размер выплат по жизни и здоровью, считают в ЦБ. Это, по предварительным оценкам, приведет к удорожанию полиса минимум на 21%, или на 1123 руб. Через год можно будет отменить учет износа деталей. Из-за этого тариф ОСАГО вырастет еще минимум на 27%, или на на 1444 руб.
Как отметили в РСА, средняя цена полиса ОСАГО не менялась около трех лет. По итогам девяти месяцев 2021 г. она составила 5551 руб.