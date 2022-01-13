Российский фондовый рынок закрылся падением на 4-6%

Такая динамика российского рынка последовала на фоне заявления Кремля и Министерства иностранных дел России о переговорах с США по гарантиям безопасности. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал итоги встреч неудачными. Замглавы МИДа Сергей Рябков, в свою очередь, сказал, что США и НАТО не хотят идти России навстречу в том, что касается требований Москвы предоставить ей гарантии безопасности, подразумевающие отказ от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток и от размещения ракетных систем вблизи российских границ.