Российский фондовый рынок закрылся падением на 4-6%
Российские фондовые индексы в ходе основных торгов 13 января потеряли от 4 до 6%, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Так, индекс Мосбиржи на закрытии основной сессии опустился на 4,05% по отношению к предыдущему дню — до 3674,73 пункта. Долларовый индекс РТС опустился в ходе торгов почти на 6% — до 1516,99 пункта. Индекс голубых фишек потерял 4,25% и на 18.50 мск его значение составило 24 022,4 пункта.
Вслед за фондовым рынком падает и российская валюта. Курс доллара за день вырос на 1,67 руб., и по состоянию на 19.23 мск его стоимость составила 76,73 руб. Курс европейской валюты по отношению к рублю вырос более чем на 2 руб., на 19.24 ее стоимость составила 87,55 руб., к 18.20 мск курс достигал 87,58 руб., что стало максимальным уровнем с 21 июля 2021 г.
Такая динамика российского рынка последовала на фоне заявления Кремля и Министерства иностранных дел России о переговорах с США по гарантиям безопасности. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал итоги встреч неудачными. Замглавы МИДа Сергей Рябков, в свою очередь, сказал, что США и НАТО не хотят идти России навстречу в том, что касается требований Москвы предоставить ей гарантии безопасности, подразумевающие отказ от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток и от размещения ракетных систем вблизи российских границ.
Ранее, с 6 января, рубль укреплялся по отношению к евро и доллару. 10 января доллар опустился ниже 75 руб. впервые с 4 января, а евро торговался ниже 85 руб. Аналитики объяснили это снижением геополитических рисков и продолжающимся ростом цен на нефть.
Переговоры российской и американской делегаций состоялись в Женеве 10 января. Рябков отметил тогда, что прогресс на них достигнут не был. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.