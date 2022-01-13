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Экономика

Курс евро превысил 87 рублей и достиг максимума с июля

Ведомости

Курс евро в ходе сегодняшних торгов впервые с 6 января превысил 87 руб., следует из данных Московской биржи. Сегодня к 18:20 мск он достиг 87,58 руб., что стало максимальным уровнем с 21 июля 2021 г.

На открытии торгов 13 января евро стоил 85,5 руб. Таким образом, за день он подорожал на 2,5%.

Курс доллара впервые с 7 января превысил 76 руб. На открытии торгов он стоил 74,7 руб., а на пике достигал 76,5 руб. Таким образом, за день он подорожал на 2,3%.

Рубль стал ослабевать по отношению к мировым валютам после заявления Кремля и Министерства иностранных дел России о переговорах с США по гарантиям безопасности. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал итоги встреч неудачными. Замглавы МИДа Сергей Рябков, в свою очередь, сказал, что США и НАТО не хотят идти России навстречу в том, что касается требований Москвы предоставить ей гарантии безопасности, подразумевающие отказ от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток и от размещения ракетных систем вблизи российских границ.

Ранее, с 6 января, рубль укреплялся по отношению к евро и доллару. 10 января доллар опустился ниже 75 руб. впервые с 4 января, а евро торговался ниже 85 руб. Аналитики объяснили это снижением геополитических рисков и продолжающимся ростом цен на нефть.

Переговоры российской и американской делегаций состоялись в Женеве 10 января. Рябков отметил тогда, что прогресс на них достигнут не был. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Ранее по теме: Российский рынок акций падает вместе с рублем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных