Российский рынок акций падает вместе с рублем

Российский рынок акций падает вместе с рублемИнвесторов напугали проект санкций США и ужесточение риторики со стороны замглавы МИДа
Индекс Мосбиржи к 15:00 13 января упал на 2,3% по отношению к закрытию торгов 12 января – до 3742 пунктов. Его долларовый аналог, индекс РТС, падает почти на 3% (1565 пунктов). Доллар превысил 75 руб. (+0,39% к цене закрытия), евро торгуется по 86 руб.
Индекс голубых фишек теряет 2,5%. Подешевели акции как промышленных и нефтегазовых российских компаний, так и акции банков, ритейлеров. Больше всего теряет в цене «Норникель» (4,05%), на 1,7-2,81% падают бумаги «Новатэка», «Магнита» и «Сургутнефтегаза».
Бумаги российских компаний на Лондонской бирже также дешевеют.
«Газпром» теряет 2,71% ($8,97). Бумаги НЛМК падают с предыдущего закрытия на 0,88% до $29,34. Дешевели и бумаги российских банков: ВТБ – на 3,48% ($1,25), Сбербанка – на 2,29% до ($15,07). На 0,98% ($81,2) снижается цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит «Тинькофф банк». Тренд на снижение также затронул ритейл: «Магнит» потерял в цене 2,16% ($14,6), «Лента» – 1,32% ($2,62), Х5 Group – 2,4% ($26).
Бумаги «Газпром нефти» в то же время выросли на 0,5% ($5,63), глобальные депозитарные расписки «Лукойла» – на 1,66% ($90,73), «Роснефти» – на 1,87% до $8,14 за бумагу. Прибавили в цене 0,85% и расписки «Северстали» ($21).
Почему рынок падает?
13 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI сообщил, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности. США и НАТО готовы говорить только по тем темам гарантий безопасности, которые удобны для них, сказал Рябков.
Похоже, что ужесточение риторики со стороны замглавы МИД РФ Сергея Рябкова застало инвесторов врасплох, чем и объясняется нервная реакция рынка акций РФ на это событие, говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие брокер» Олег Сыроваткин. 12 января рынок полностью проигнорировал представленный американскими сенаторами новый пакет санкций, предназначенных на случай «вторжения России на территорию Украины». Скорее всего, вероятность подобного развития событий оценивалась инвесторами как минимальная, но сегодня они были вынуждены переоценить риски, считает эксперт.
Рублевые активы перешли к снижению после заявлений о том, что в Москве не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время, соглашается эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин: очередное ухудшение геополитической обстановки увеличило страновые риски и соответствующий дисконт в рублевых активах, которые на этом фоне с большой вероятностью продолжат снижаться, по меньшей мере на краткосрочном горизонте.
12 января сенат США опубликовал проект закона о санкциях против России в поддержку Украины, который поддержала администрация президента Джо Байдена. В документе критерием введения санкций является уже не непосредственное «вторжение» российских войск на Украину, а ситуация, которую президент США оценит как «значительную военную эскалацию» Россией, направленную на свержение правительства Украины. Законопроект предполагает, в частности, что под ограничения могут попасть по выбору президента США не менее трех из 12 российских финансовых институтов – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк.
Рынок на самом деле проседает не так сильно, считает управляющий директор по стратегическому развитию «Атон-менеджмента» Григорий Исаев: после ряда отсечек по крупным бумагам за последние 2-3 недели реальная динамика рынка с учетом дивидендов стала лучше.