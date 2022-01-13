Российский рынок акций падает вместе с рублем

Рублевые активы перешли к снижению после заявлений о том, что в Москве не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время, соглашается эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин: очередное ухудшение геополитической обстановки увеличило страновые риски и соответствующий дисконт в рублевых активах, которые на этом фоне с большой вероятностью продолжат снижаться, по меньшей мере на краткосрочном горизонте.