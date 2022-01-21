Курс доллара обновил максимум с апреля 2021 года
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже вырос на 73 коп. до 77,4 руб., свидетельствуют данные площадки. Тем самым курс американской валюты по отношению к рублю обновил максимум с апреля 2021 г.
Курс евро также растет на 1,13 руб. до 87,84 руб. на 19.19 мск.
Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился более чем на 2%, а по итогам всей недели – на 4,4%, свидетельствуют данные Мосбиржи. Индекс Мосбиржи на момент закрытия основных торгов снизился на 2,18% до 3439,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,36% до 1401,88 пункта.
Российская валюта слабеет на фоне публикации Bloomberg о том, что США рассматривают эвакуацию семей дипломатов с Украины из-за стягивания российских войск к границе. Согласно подготовленному плану эвакуации, дипломаты могут покинуть страну добровольно, а эвакуация членов их семей рассматривается в обязательном порядке.
Помимо этого волатильность на российских рынках происходит на фоне прошедшей встречи главы МИДа Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве. Госсекретарь по итогам встречи заявил, что Россия должна отвести войска от границ с Украиной, чтобы подтвердить отсутствие планов по «вторжению» в страну.
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Кроме того, СМИ до сих пор публикуют сообщения о скоплении российских военных на границе с Украиной. При этом Кремль и Министерство иностранных дел неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов. Они отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.
На фоне сообщений о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины ряд американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий подготовили пакеты санкций, которые затрагивают как политических деятелей и бизнесменов, так и ограничения против операций с российским госдолгом и газопровода «Северный поток — 2».