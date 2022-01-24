РБК: налог на вклады свыше 1 млн затронет россиян с меньшими сбережениями

Налог на доходы с вкладов россиян более 1 млн руб. частично будет начислен на счета с меньшей суммой, если по итогам 2021 г. на них были начислены проценты более чем на 42 500 руб., сообщил РБК. Такая ситуация, по данным издания, сложилась из-за удвоения ключевой ставки ЦБ за год и параллельного роста ставок банков. По закону россияне не должны платить налог, если сумма доходов меньше, чем ставка ЦБ на начало года — 4,25% — умноженная на 1 млн руб.