РБК: налог на вклады свыше 1 млн затронет россиян с меньшими сбережениями
Налог на доходы с вкладов россиян более 1 млн руб. частично будет начислен на счета с меньшей суммой, если по итогам 2021 г. на них были начислены проценты более чем на 42 500 руб., сообщил РБК. Такая ситуация, по данным издания, сложилась из-за удвоения ключевой ставки ЦБ за год и параллельного роста ставок банков. По закону россияне не должны платить налог, если сумма доходов меньше, чем ставка ЦБ на начало года — 4,25% — умноженная на 1 млн руб.
Замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина подсчитала, что по итогам 2021 г. налог могут начислить россиянам с депозитами от 700 000 руб. По расчетам издания, с начала года россияне, у которых начальная сумма на вкладе составляла 710 000 руб. со ставкой 4,5% и которые в августе переложили деньги на счет под 8% годовых, могли заработать на счете за год 42 850 руб. Это означает, что им придется заплатить налог 13% с 350 руб., или 45,5 руб.
В пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) изданию сообщили, что при начислении налога размер вклада не является основополагающим фактором, потому что в качестве налоговой базы учитываются начисленные проценты, уменьшенные на вычет. В службе напомнили, что налог нужно будет заплатить с разницы между начисленными процентами и 42 500 руб. Россияне также могут иметь несколько небольших вкладов, доходы по которым суммарно превысят 42 500 руб. Представитель службы отметил, что невозможно заранее определить количество людей, которые должны будут уплатить налог с доходов по вкладу.
В банках оценили долю вкладчиков с депозитами от 1 млн рублей в пределах от 5% до 30%. По подсчетам Агентства по страхованию вкладов (АСВ), свыше 85% вкладчиков держат на депозитах суммы до 100 000 руб. На 1 декабря в России насчитывалось 239,9 млн «неуникальных» вкладчиков, из них 6,8 млн (2,8%) держали как минимум в одном банке свыше 1 млн руб., сообщил РБК представитель АСВ.
Обложить налогом доходы от вкладов свыше 1 млн руб. впервые предложил президент Владимир Путин в ходе своего мартовского телеобращения к россиянам в 2020 г. 1 апреля он уже подписал принятый Госдумой соответствующий закон. По нему налог на доход от банковских вкладов будет начислен по итогам 2021 г. с обязательством уплатить его до 1 декабря 2022 г.