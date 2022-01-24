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ВТБ запустил ипотеку на готовые частные дома под 5,75%

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ВТБ распространил ипотеку с господдержкой на готовые частные дома с земельным участком под 5,75% годовых на весь срок кредита, сообщила пресс-служба банка. Такую ипотеку можно взять на покупку дома по договору купли-продажи у застройщика — юридического лица, за исключением инвестиционного фонда и его управляющей компании.

В пресс-службе рассказали, что минимальная сумма кредита составляет 3 млн руб., первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости дома. Ипотеку можно взять на срок до 30 лет.

Руководитель службы развития и поддержки управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Наталья Никульникова рассказала, что в 2021 г. спрос на загородную недвижимость среди клиентов банка вырос почти на 50%: банк провел 7000 ипотечных сделок более чем на 30 млрд руб. Она отметила, что интерес к покупке домов вырос на фоне пандемии: покупка более просторного и качественного жилья стала новым трендом рынка.

По ее словам, в банке можно оформить ипотеку на готовый частный дом в рамках «Семейной ипотеки» со ставкой от 4,7% (на Дальнем востоке — от 4,3%), а также в рамках Дальневосточной ипотеки под 0,1% годовых.

Программу «Льготная ипотека» запустили в 2020 г. в качестве одной из мер поддержки россиян и строительной отрасли. Она позволяет получить кредит по ставке 7% годовых на покупку жилья или строительство частного дома, разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Для всех регионов установлена одинаковая максимальная сумма кредита – 3 млн руб., а первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Программа льготной ипотеки будет действовать до 1 июля 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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