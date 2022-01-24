ВТБ запустил ипотеку на готовые частные дома под 5,75%

Руководитель службы развития и поддержки управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Наталья Никульникова рассказала, что в 2021 г. спрос на загородную недвижимость среди клиентов банка вырос почти на 50%: банк провел 7000 ипотечных сделок более чем на 30 млрд руб. Она отметила, что интерес к покупке домов вырос на фоне пандемии: покупка более просторного и качественного жилья стала новым трендом рынка.