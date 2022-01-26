МВФ призвал Сальвадор отказаться от биткойна в качестве законного платежного средства
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) призвал Сальвадор перестать использовать биткойн в качестве законного платежного средства. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 25 января после переговоров с представителями центральноамериканской страны.
Совет директоров считает, что правительству Сальвадора необходимо «сузить сферу действия закона о биткойнах, лишив биткойн статуса законного платежного средства». Некоторые исполнительные директора также выразили озабоченность по поводу рисков, к которым может привести выпуск Сальвадором государственных биткойн-облигаций. В МВФ отметили, что использование биткойна для расчетов внутри страны связано с большими рисками для финансовой стабильности и целостности, а также защиты прав потребителей.
По данным организации, экономика страны начала восстанавливаться от пандемии. В 2022 г. рост ВВП, как ожидается, составит 3,2%. В 2021 г. этот показатель вырос на 10%, а в 2020-м — сократился на 7,9%. При этом, по мнению МВФ, высокий уровень госдолга делает экономику уязвимой. В 2021 г. бюджетный дефицит должен составить 5,75% от ВВП, а в 2022 г. – около 5%. При сохранении текущей политики к 2026 г. госдолг может увеличиться до 96% от ВВП.
Сальвадор c 2021 г. пытается получить кредит от МВФ в размере $1,3 млрд, однако переговоры пока не принесли результата из-за опасений международного кредитора по поводу криптовалют. В июне прошлого года Сальвадор первым в мире признал биткойн как средство платежа наравне с долларом, который с 2004 г. был единственной официальной валютой страны. Соответствующий закон вступил в силу 7 сентября, в тот же день правительство приобрело первые 550 биткоинов. По данным Bictoin Treasuries, на данный момент активы Сальвадора в криптовалюте составляют 1691 токен, их стоимость превышает $63,8 млн.
В ноябре президент Сальвадора Найиб Букеле объявил, что в стране будет построен город «Биткойн Сити», жители которого будут освобождены от налогов на прибыль, имущество и прирост капитала. Кроме того, страна планирует выпустить первые в мире токенизированные облигации на сумму в $1 млрд со ставкой купона 6,5% сроком на 10 лет , номинированные в долларах США.
После этого МВФ выпустил отчет, в котором рекомендовал правительству Сальвадора усилить регулирование криптовалют в целях защиты потребителей, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также управления рисками.