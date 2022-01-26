МВФ призвал Сальвадор отказаться от биткойна в качестве законного платежного средства

По данным организации, экономика страны начала восстанавливаться от пандемии. В 2022 г. рост ВВП, как ожидается, составит 3,2%. В 2021 г. этот показатель вырос на 10%, а в 2020-м — сократился на 7,9%. При этом, по мнению МВФ, высокий уровень госдолга делает экономику уязвимой. В 2021 г. бюджетный дефицит должен составить 5,75% от ВВП, а в 2022 г. – около 5%. При сохранении текущей политики к 2026 г. госдолг может увеличиться до 96% от ВВП.