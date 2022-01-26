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Финансы

МВФ призвал Сальвадор отказаться от биткойна в качестве законного платежного средства

Ведомости

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) призвал Сальвадор перестать использовать биткойн в качестве законного платежного средства. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 25 января после переговоров с представителями центральноамериканской страны.

Совет директоров считает, что правительству Сальвадора необходимо «сузить сферу действия закона о биткойнах, лишив биткойн статуса законного платежного средства». Некоторые исполнительные директора также выразили озабоченность по поводу рисков, к которым может привести выпуск Сальвадором государственных биткойн-облигаций. В МВФ отметили, что использование биткойна для расчетов внутри страны связано с большими рисками для финансовой стабильности и целостности, а также защиты прав потребителей.

По данным организации, экономика страны начала восстанавливаться от пандемии. В 2022 г. рост ВВП, как ожидается, составит 3,2%. В 2021 г. этот показатель вырос на 10%, а в 2020-м — сократился на 7,9%. При этом, по мнению МВФ, высокий уровень госдолга делает экономику уязвимой. В 2021 г. бюджетный дефицит должен составить 5,75% от ВВП, а в 2022 г. – около 5%. При сохранении текущей политики к 2026 г. госдолг может увеличиться до 96% от ВВП.

Сальвадор c 2021 г. пытается получить кредит от МВФ в размере $1,3 млрд, однако переговоры пока не принесли результата из-за опасений международного кредитора по поводу криптовалют. В июне прошлого года Сальвадор первым в мире признал биткойн как средство платежа наравне с долларом, который с 2004 г. был единственной официальной валютой страны. Соответствующий закон вступил в силу 7 сентября, в тот же день правительство приобрело первые 550 биткоинов. По данным Bictoin Treasuries, на данный момент активы Сальвадора в криптовалюте составляют 1691 токен, их стоимость превышает $63,8 млн.

В ноябре президент Сальвадора Найиб Букеле объявил, что в стране будет построен город «Биткойн Сити», жители которого будут освобождены от налогов на прибыль, имущество и прирост капитала. Кроме того, страна планирует выпустить первые в мире токенизированные облигации на сумму в $1 млрд со ставкой купона 6,5% сроком на 10 лет , номинированные в долларах США.

После этого МВФ выпустил отчет, в котором рекомендовал правительству Сальвадора усилить регулирование криптовалют в целях защиты потребителей, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также управления рисками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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