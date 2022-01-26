В Казани предложили создать пилотную зону для регулирования криптовалют
Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предложил создать в Казани пилотную зону для тестирования механизмов регулирования рынка криптовалют в России. С таким предложением министр выступил на заседании коллегии ведомства 26 января.
«Предлагаю по согласованию с Центральным банком, с ФСБ и правительством России в рамках двух федеральных законов об экспериментальных правовых режимах и цифровых финансовых активов реализовать пилотную зону в Казани и посмотреть, как работают те же элементы инфраструктуры (криптовалютного рынка. — Ред.) под контролем государства и регулятора», — приводит слова Хайруллина «Интерфакс».
ЦБ неоднократно выступал против использования криптовалют для расчетов внутри страны из-за высокой волатильности и распространенности мошенничества в торговле такими активами. В январе регулятор предложил ужесточить регулирование этого рынка, запретив в России майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами на территории России. За нарушения этого требования предлагается назначать штрафы.
В ЦБ объяснили, что не предлагают запретить россиянам владеть криптовалютами: граждане могут покупать их в иностранных юрисдикциях, однако использование российской инфраструктуры для их покупки и продажи нужно запретить. Между тем Минфин выступает за более мягкую политику в виде регулирования рынка, а не запрета на оборот криптовалют.
Согласно ноябрьскому отчету регулятора, годовой объем операций россиян с цифровыми активами составляет около $5 млрд. При этом ЦБ назвал широкое распространение криптовалют и рост объема транзакций с ними угрозой для российского финансового рынка.