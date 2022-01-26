Газета
Финансы

В Казани предложили создать пилотную зону для регулирования криптовалют

Ведомости

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предложил создать в Казани пилотную зону для тестирования механизмов регулирования рынка криптовалют в России. С таким предложением министр выступил на заседании коллегии ведомства 26 января.

«Предлагаю по согласованию с Центральным банком, с ФСБ и правительством России в рамках двух федеральных законов об экспериментальных правовых режимах и цифровых финансовых активов реализовать пилотную зону в Казани и посмотреть, как работают те же элементы инфраструктуры (криптовалютного рынка. — Ред.) под контролем государства и регулятора», — приводит слова Хайруллина «Интерфакс».

ЦБ неоднократно выступал против использования криптовалют для расчетов внутри страны из-за высокой волатильности и распространенности мошенничества в торговле такими активами. В январе регулятор предложил ужесточить регулирование этого рынка, запретив в России майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами на территории России. За нарушения этого требования предлагается назначать штрафы.

В ЦБ объяснили, что не предлагают запретить россиянам владеть криптовалютами: граждане могут покупать их в иностранных юрисдикциях, однако использование российской инфраструктуры для их покупки и продажи нужно запретить. Между тем Минфин выступает за более мягкую политику в виде регулирования рынка, а не запрета на оборот криптовалют.

Согласно ноябрьскому отчету регулятора, годовой объем операций россиян с цифровыми активами составляет около $5 млрд. При этом ЦБ назвал широкое распространение криптовалют и рост объема транзакций с ними угрозой для российского финансового рынка.

Ранее по теме: ЦБ против криптовалют

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных