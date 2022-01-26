В Казани предложили создать пилотную зону для регулирования криптовалют

В ЦБ объяснили, что не предлагают запретить россиянам владеть криптовалютами: граждане могут покупать их в иностранных юрисдикциях, однако использование российской инфраструктуры для их покупки и продажи нужно запретить. Между тем Минфин выступает за более мягкую политику в виде регулирования рынка, а не запрета на оборот криптовалют.