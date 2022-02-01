В Индии введут налог на доход от криптовалют
Власти Индии введут налог в размере 30% на любой доход от виртуальных цифровых активов, сообщает Hindustan Times со ссылкой на министра финансов Индии Нирмалу Ситхараман.
«Любой доход от перевода виртуальных цифровых активов будет облагаться налогом по ставке 30%. Никаких вычетов не будет, за исключением стоимости приобретения активов», — сказала она.
Убытки от передачи таких активов также не смогут быть зачтены в счет любого другого дохода. Помимо этого индийские власти введут налог, вычитаемый у источника, с платежей, произведенных за передачу цифровых активов. Размер такого налога составит 1%.
Ситхараман также объявила о запуске цифровой валюты в Индии со следующего финансового года, который начинается 1 апреля. «Внедрение цифровой валюты Центрального банка даст большой толчок цифровой экономике», — отметила она.
Ранее Министерство финансов России разработало концепцию регулирования криптовалют в России, в которой предложило проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать владельцев криптокошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных.