«Сбер» спрогнозировал повышение ключевой ставки до 9,5%

На предыдущем заседании 17 декабря 2021 г. регулятор повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5%. Обычно он предпочитает действовать более осторожно и не поднимает ее более чем на 50 б. п. за раз. Однако в прошлом году на фоне разогнавшейся инфляции ЦБ дважды (первый раз в июле) увеличивал показатель широким шагом в 100 б. п.