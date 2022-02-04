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Финансы

«Сбер» спрогнозировал повышение ключевой ставки до 9,5%

Ведомости

Совет директоров Банка России на заседании 11 февраля, вероятно, повысит ключевую ставку с 8,5 до 9,5% годовых, сообщил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

«Главная причина для такого решения — отсутствие улучшения инфляционных показателей. Как и в декабре, когда ЦБ повысил ставку на те же 100 б. п., признаки замедления инфляции по-прежнему отсутствуют», — сказал он.

На предыдущем заседании 17 декабря 2021 г. регулятор повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5%. Обычно он предпочитает действовать более осторожно и не поднимает ее более чем на 50 б. п. за раз. Однако в прошлом году на фоне разогнавшейся инфляции ЦБ дважды (первый раз в июле) увеличивал показатель широким шагом в 100 б. п.

Годовая инфляция в декабре составила рекордные за шесть лет 8,39%, отчитался ранее Росстат. Это более чем вдвое превышает целевой уровень ЦБ в 4%. 14 января министр финансов России Антон Силуанов сказал, что пик роста потребительских цен в стране пройден. Однако, по данным Минэкономразвития, к 28 января инфляция составила 8,82% в годовом выражении. Кроме того, аналитики ЦБ сообщили, что по итогам первого месяца 2022 г. показатель сложится на уровне 8,7-8,9%. 

В то же время 11 февраля регулятор вряд ли повысит ключевую ставку сразу на 150 б. п., отметил Рапохин. Такое решение стало бы самым резким с декабря 2014 г. Тогда ЦБ поднял показатель сразу на 650 б. п. — до 17% годовых.

На заседании 18 марта ЦБ, скорее всего, повысит ключевую ставку еще на 50 б. п., считают в SberCIB Investment Research. Вероятное замедление темпа повышения показателя будет связано с тем, что в марте инфляция все-таки начнет замедляться, пояснил Рапохин. Однако риски того, что темпы роста потребительских цен в России останутся выше прогноза, все еще высоки, поэтому увеличения ставки на 100 б. п. тоже нельзя исключать, добавил эксперт.

Ключевая ставка достигнет пикового уровня в I квартале этого года, поскольку ЦБ хочет как можно скорее вернуть инфляцию к цели, резюмировал аналитик. Ранее регулятор сказал, что темпы роста цен в России снизятся до 4% к концу текущего года. 

Ранее по теме: Годовая инфляция в конце января ускорилась до 8,82%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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