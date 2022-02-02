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Экономика

Годовая инфляция в конце января ускорилась до 8,82%

Ведомости

На 28 января годовая инфляция в России ускорилась до 8,82% против 8,64% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. При этом темпы роста недельной инфляции немного замедлились: по данным Росстата, с 22 по 28 января рост потребительских цен составил 0,19% против 0,22% неделей ранее. С начала года цены выросли на 1,07%.

По подсчетам аналитиков Центробанка, годовая инфляция по итогам января составит 8,7-8,9%. В начале января на рост цен оказала влияние индексация акцизов и регулируемых тарифов. Например, 6%-ный рост тарифов на проезд в общественном транспорте «может поддержать повышенные инфляционные ожидания населения»», сообщили в ЦБ.

«Существенный вклад оказало обновление ценников на легковые автомобили (в среднем на 1,86% за отчетный период). Вклад перечисленных компонент в рост цен с начала месяца составил 0,14 процентного пункта. Цены на плодоовощную продукцию за три недели января выросли на 4,9%, что в целом соответствует сезонной динамике. Повышенный рост цен пока сохраняется по широкому кругу категорий», — говорится в обзоре регулятора. 

Инфляционное давление остается повышенным, указывает регулятор. А динамика роста потребительских цен «пока не демонстрирует формирования устойчивого дезинфляционного тренда». 

Ранее сегодня Центробанк сообщил о снижении инфляционных ожиданий населения России до 13,7% в январе после рекордных с февраля 2016 г. 14,8% в декабре 2021 г. Показатель отражает, насколько, по мнению граждан, увеличатся потребительские цены в ближайшие 12 месяцев. Как ранее пояснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, инфляционные ожидания населения оказывают влияние на подорожание товаров и услуг. Высокие оценки граждан означают, что люди будут совершать отложенные крупные покупки сразу, ожидая дальнейшего увеличения их стоимости. Это, в свою очередь, способно дополнительно подтолкнуть цены вверх.

Целью по инфляции в России является показатель в 4%. Этот уровень был превышен в конце 2020 г. По итогам 2021 г. инфляция составила рекордные за шесть лет 8,39%, сообщал Росстат. 14 января министр финансов Антон Силуанов сказал, что пик роста потребительских цен в России пройден и показатель постепенно начнет снижаться. По оценке ЦБ и правительства, к цели в 4% инфляция вернется ближе к концу 2022 г. 

Ранее по теме: Недельная инфляция в России замедлилась

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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