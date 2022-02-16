Второй этап тестирования цифрового рубля начнется осенью

Предполагается, что цифровой рубль будет выпускаться ЦБ в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках, с его помощью можно будет платить за покупки и переводить деньги онлайн. Переводы в цифровой валюте между физлицами будут бесплатными, но за оплату товаров может взиматься комиссия, которая не должна превышать 0,4–0,7% от суммы перевода, как в Системе быстрых платежей Банка России.