Второй этап тестирования цифрового рубля начнется осенью
Осенью этого года ЦБ начнет второй этап тестирования цифрового рубля, в ходе которого начнутся операции по оплате товаров, услуг и государственных платежей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на первого зампредседателя ЦБ Ольгу Скоробогатову. Также на втором этапе ЦБ планирует протестировать взаимодействие с федеральным казначейством и смарт-контракт.
15 февраля ЦБ сообщил, что первые два российских банка успешно перевели цифровые рубли между своими клиентами – Промсвязьбанк и ВТБ. К платформе цифрового рубля подключились три банка из 12 участвующих в эксперименте.
Тестирование платформы цифрового рубля началось в январе и проходит поэтапно. На первом этапе тестируется выпуск цифрового рубля, открытие цифровых кошельков банками и гражданами, а также С2С-переводы (между физлицами). В дальнейшем также планируется подключить финансовых посредников (НППУ), финансовую инфраструктуру (биржи, брокеры, маркетплейсы, страховые компании и др.), внедрить офлайн-режим, а также обеспечить обмен цифрового рубля на иностранную валюту и возможность открытия кошельков клиентам-нерезидентам. По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля.
Предполагается, что цифровой рубль будет выпускаться ЦБ в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках, с его помощью можно будет платить за покупки и переводить деньги онлайн. Переводы в цифровой валюте между физлицами будут бесплатными, но за оплату товаров может взиматься комиссия, которая не должна превышать 0,4–0,7% от суммы перевода, как в Системе быстрых платежей Банка России.