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Финансы

Второй этап тестирования цифрового рубля начнется осенью

Ведомости

Осенью этого года ЦБ начнет второй этап тестирования цифрового рубля, в ходе которого начнутся операции по оплате товаров, услуг и государственных платежей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на первого зампредседателя ЦБ Ольгу Скоробогатову. Также на втором этапе ЦБ планирует протестировать взаимодействие с федеральным казначейством и смарт-контракт.

15 февраля ЦБ сообщил, что первые два российских банка успешно перевели цифровые рубли между своими клиентами – Промсвязьбанк и ВТБ. К платформе цифрового рубля подключились три банка из 12 участвующих в эксперименте.

Тестирование платформы цифрового рубля началось в январе и проходит поэтапно. На первом этапе тестируется выпуск цифрового рубля, открытие цифровых кошельков банками и гражданами, а также С2С-переводы (между физлицами). В дальнейшем также планируется подключить финансовых посредников (НППУ), финансовую инфраструктуру (биржи, брокеры, маркетплейсы, страховые компании и др.), внедрить офлайн-режим, а также обеспечить обмен цифрового рубля на иностранную валюту и возможность открытия кошельков клиентам-нерезидентам. По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля.

Предполагается, что цифровой рубль будет выпускаться ЦБ в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках, с его помощью можно будет платить за покупки и переводить деньги онлайн. Переводы в цифровой валюте между физлицами будут бесплатными, но за оплату товаров может взиматься комиссия, которая не должна превышать 0,4–0,7% от суммы перевода, как в Системе быстрых платежей Банка России.

Ранее по теме: Первые два банка успешно обменялись цифровыми рублями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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