Число выявленных нелегальных финансовых организаций выросло в 1,7 раза за год

Больше всего организаций, вошедших в статистику регулятора, имеют признаки нелегальных кредиторов — 948 против 821 в 2020 г. Количество обнаруженных финансовых пирамид увеличилось с 222 до 871, то есть почти в четыре раза за год, а нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — с 395 до 860.