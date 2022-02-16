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Финансы

Число выявленных нелегальных финансовых организаций выросло в 1,7 раза за год

Ведомости

Центральный банк за прошлый год выявил на финансовом рынке 2679 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Это на 73%, или в 1,7 раза, превышает значение 2020 г., следует из материалов регулятора.

ЦБ перечислил несколько причин подобной динамики. Во-первых, нелегальные игроки все чаще привлекают клиентов через интернет, социальные сети и мессенджеры. Во-вторых, благодаря современным технологиям подобным участникам рынка стало дешевле создавать новые проекты и восстанавливать старые. В-третьих, ЦБ усовершенствовал мониторинг нелегальных организаций, повысив эффективность их выявления.

Больше всего организаций, вошедших в статистику регулятора, имеют признаки нелегальных кредиторов — 948 против 821 в 2020 г. Количество обнаруженных финансовых пирамид увеличилось с 222 до 871, то есть почти в четыре раза за год, а нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — с 395 до 860.

Среди выявленных финансовых пирамид 80,3% вели деятельность в интернете. «Их организаторы нередко привлекали для распространения рекламы популярных блогеров, в том числе региональных, использовали в качестве приманки названия и бренды крупнейших российских и зарубежных фирм», — сообщил регулятор.

Кроме того, больше половины — 52,8% — таких проектов привлекали средства в криптовалюте или рекламировали вложения в несуществующие криптовалютные активы, отметил ЦБ. Часто злоумышленники предлагали гражданам поучаствовать в производстве таких активов, майнинге с помощью мобильных телефонов. Вдобавок регулятор указал на рост числа финансовых пирамид, которые вели деятельность под видом онлайн-игр.

Резкий рост нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг обусловлен повышением популярности инвестиций у граждан, добавил ЦБ. При этом 812 из 860 мошеннических организаций предлагали услуги форекс-дилеров.

Среди нелегальных кредиторов около трети действовали под видом микрофинансовых организаций (МФО) и использовали недействующую лицензию ЦБ. Таких компаний зафиксировано 355 из 948.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных