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Сбербанк выплатит страховое возмещение вкладчикам расчетного банка Webmoney

Ведомости

Сбербанк стал банком-агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам Консервативного коммерческого банка («ККБ», Астрахань), лицензию которого отозвали 11 февраля, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Банк «ККБ» являлся расчетным банком Webmoney.

Выплаты начнутся 21 февраля. По оценкам АСВ, «98% вкладчиков получат возможность возместить свои вклады полностью за счет выплаты страхового возмещения». Сбербанк будет выплачивать деньги вкладчикам в течение не менее года, добавили в АСВ. Если клиент банка «ККБ» одновременно является клиентом Сбербанка, он сможет обратиться за выплатой через мобильное приложение.

11 февраля ЦБ сообщил об отзыве лицензии «ККБ». По данным ЦБ, банк нарушал требования закона по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Затем международная система онлайн-платежей Webmoney сообщила, что с 11 февраля прекращает операции по рублевым кошелькам из-за отзыва лицензии у расчетного банка. Находящиеся в кошельках средства будут заморожены и позднее возвращены владельцам.

По мнению Webmoney, ЦБ аннулировал лицензию банка ККБ не по причинам, указанным в пресс-релизе. В компании заявили, что банк никогда не обслуживал «теневой» игорный бизнес и нелегальных участников финансового рынка. Тексты предписаний ЦБ, по данным компании, «выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии банка, они надуманны и не связаны с фактической работой банка», говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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