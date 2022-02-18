Сбербанк выплатит страховое возмещение вкладчикам расчетного банка Webmoney
Выплаты начнутся 21 февраля. По оценкам АСВ, «98% вкладчиков получат возможность возместить свои вклады полностью за счет выплаты страхового возмещения». Сбербанк будет выплачивать деньги вкладчикам в течение не менее года, добавили в АСВ. Если клиент банка «ККБ» одновременно является клиентом Сбербанка, он сможет обратиться за выплатой через мобильное приложение.
11 февраля ЦБ сообщил об отзыве лицензии «ККБ». По данным ЦБ, банк нарушал требования закона по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Затем международная система онлайн-платежей Webmoney сообщила, что с 11 февраля прекращает операции по рублевым кошелькам из-за отзыва лицензии у расчетного банка. Находящиеся в кошельках средства будут заморожены и позднее возвращены владельцам.
По мнению Webmoney, ЦБ аннулировал лицензию банка ККБ не по причинам, указанным в пресс-релизе. В компании заявили, что банк никогда не обслуживал «теневой» игорный бизнес и нелегальных участников финансового рынка. Тексты предписаний ЦБ, по данным компании, «выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии банка, они надуманны и не связаны с фактической работой банка», говорится в сообщении.