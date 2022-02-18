Сбербанк выплатит страховое возмещение вкладчикам расчетного банка Webmoney

По мнению Webmoney, ЦБ аннулировал лицензию банка ККБ не по причинам, указанным в пресс-релизе. В компании заявили, что банк никогда не обслуживал «теневой» игорный бизнес и нелегальных участников финансового рынка. Тексты предписаний ЦБ, по данным компании, «выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии банка, они надуманны и не связаны с фактической работой банка», говорится в сообщении.