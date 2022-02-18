Криптобиржа Binance вошла в Ассоциацию банков России
Одна из пяти крупнейших в мире бирж по торговле цифровыми финансовыми активами и криптовалютами Binance вошла в Ассоциацию банков России (АБР), сообщается в официальном канале площадки в Telegram.
«Президиум совета Ассоциации банков России одобрил вступление Binance в ассоциацию и принял решение создать экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам», — сказано в сообщении.
Это позволит Binance вести диалог с представителями федеральных органов власти, законодателями и экспертами в области цифровых финансовых активов, отмечается в заявлении биржи.
GR-директор Binance в России и СНГ Ольга Гончарова, которая ранее занимала пост директора департамента сбора и обработки отчетности в Банке России, стала руководителем созданного экспертного центра, сообщили в АБР. Центр займется подготовкой «профессиональных суждений» на тему оборота цифровых финансовых активов и валют, а также будет обеспечивать рабочие органы АБР и ее представителей экспертно-аналитическими материалами, обобщать международный опыт по данному вопросу и распространять его.
Сейчас в российском правительстве идут дискуссии на тему легализации криптовалют. Против этого, в частности, выступает ЦБ, утверждающий, что подобные активы угрожают благосостоянию населения страны и финансовой стабильности. Регулятор хочет запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных криптовалюты любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами.
Иного мнения придерживается Минфин. В ведомстве утверждают, что запрет криптовалют автоматически сделает нарушителями закона «миллионы людей», которые уже инвестировали в подобные активы. Министерство разработало концепцию регулирования данного рынка. Среди предлагаемых мер — предоставление возможности осуществлять операции с криптовалютами через российские банки, идентификация держателей таких активов, разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, отслеживание операций через «Прозрачный блокчейн» Росфинмониторинга и создание базы данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма. 8 февраля концепцию Минфина утвердило правительство, однако ЦБ критически высказался о содержании документа, отметив, что она не отвечает на изложенные регулятором ранее риски.