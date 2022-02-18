Криптобиржа Binance вошла в Ассоциацию банков России

Иного мнения придерживается Минфин. В ведомстве утверждают, что запрет криптовалют автоматически сделает нарушителями закона «миллионы людей», которые уже инвестировали в подобные активы. Министерство разработало концепцию регулирования данного рынка. Среди предлагаемых мер — предоставление возможности осуществлять операции с криптовалютами через российские банки, идентификация держателей таких активов, разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, отслеживание операций через «Прозрачный блокчейн» Росфинмониторинга и создание базы данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма. 8 февраля концепцию Минфина утвердило правительство, однако ЦБ критически высказался о содержании документа, отметив, что она не отвечает на изложенные регулятором ранее риски.