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Финансы

Криптобиржа Binance вошла в Ассоциацию банков России

Ведомости

Одна из пяти крупнейших в мире бирж по торговле цифровыми финансовыми активами и криптовалютами Binance вошла в Ассоциацию банков России (АБР), сообщается в официальном канале площадки в Telegram.

«Президиум совета Ассоциации банков России одобрил вступление Binance в ассоциацию и принял решение создать экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам», — сказано в сообщении.

Это позволит Binance вести диалог с представителями федеральных органов власти, законодателями и экспертами в области цифровых финансовых активов, отмечается в заявлении биржи.

GR-директор Binance в России и СНГ Ольга Гончарова, которая ранее занимала пост директора департамента сбора и обработки отчетности в Банке России, стала руководителем созданного экспертного центра, сообщили в АБР. Центр займется подготовкой «профессиональных суждений» на тему оборота цифровых финансовых активов и валют, а также будет обеспечивать рабочие органы АБР и ее представителей экспертно-аналитическими материалами, обобщать международный опыт по данному вопросу и распространять его.

Сейчас в российском правительстве идут дискуссии на тему легализации криптовалют. Против этого, в частности, выступает ЦБ, утверждающий, что подобные активы угрожают благосостоянию населения страны и финансовой стабильности. Регулятор хочет запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных криптовалюты любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами.

Иного мнения придерживается Минфин. В ведомстве утверждают, что запрет криптовалют автоматически сделает нарушителями закона «миллионы людей», которые уже инвестировали в подобные активы. Министерство разработало концепцию регулирования данного рынка. Среди предлагаемых мер — предоставление возможности осуществлять операции с криптовалютами через российские банки, идентификация держателей таких активов, разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, отслеживание операций через «Прозрачный блокчейн» Росфинмониторинга и создание базы данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма. 8 февраля концепцию Минфина утвердило правительство, однако ЦБ критически высказался о содержании документа, отметив, что она не отвечает на изложенные регулятором ранее риски.

Ранее по теме: Минфин ответил на критику ЦБ относительно концепции регулирования криптовалют

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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