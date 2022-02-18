Газета
Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС упали более чем на 3% на фоне обострения ситуации в Донбассе

Ведомости

Падение российского рынка акций усилилось 18 февраля на новостях об эвакуации населения Донбасса в РФ, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи на минимуме снижался до 3371,05 пункта, к 18:13 мск скорректировав падение до 3401,45 (-3,12%). В последний раз индикатор опускался ниже отметки 3400 27 января. Долларовый индекс РТС падал до 1398,22 пункта (-3,57%), минимальное значение в ходе торгов составляло 1385,92.

Ранее в пятницу стало известно об эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Россию. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в первую очередь эвакуированы будут женщины, дети и люди пожилого возраста. Вывезенные граждане будут размещены в Ростовской области. Вслед за ДНР массовый вывоз граждан в Россию объявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Пушилин заявил о планах Киева начать наступление на Донбасс, днем ранее стороны обвинили друг друга в обстрелах. Киев наличие подобных планов отрицает, заверяя о приверженности дипломатическому урегулированию конфликта.

Ранее по теме: ДНР организовала массовый выезд населения в Россию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных