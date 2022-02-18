Индексы Мосбиржи и РТС упали более чем на 3% на фоне обострения ситуации в Донбассе
Падение российского рынка акций усилилось 18 февраля на новостях об эвакуации населения Донбасса в РФ, свидетельствуют данные торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи на минимуме снижался до 3371,05 пункта, к 18:13 мск скорректировав падение до 3401,45 (-3,12%). В последний раз индикатор опускался ниже отметки 3400 27 января. Долларовый индекс РТС падал до 1398,22 пункта (-3,57%), минимальное значение в ходе торгов составляло 1385,92.
Ранее в пятницу стало известно об эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Россию. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в первую очередь эвакуированы будут женщины, дети и люди пожилого возраста. Вывезенные граждане будут размещены в Ростовской области. Вслед за ДНР массовый вывоз граждан в Россию объявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Пушилин заявил о планах Киева начать наступление на Донбасс, днем ранее стороны обвинили друг друга в обстрелах. Киев наличие подобных планов отрицает, заверяя о приверженности дипломатическому урегулированию конфликта.