Индексы Мосбиржи и РТС упали более чем на 3% на фоне обострения ситуации в Донбассе

Ранее в пятницу стало известно об эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Россию. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в первую очередь эвакуированы будут женщины, дети и люди пожилого возраста. Вывезенные граждане будут размещены в Ростовской области. Вслед за ДНР массовый вывоз граждан в Россию объявил глава ЛНР Леонид Пасечник.