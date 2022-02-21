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Финансы

ЦБ предложил изменить порядок уплаты налога с купонов по облигациям

Ведомости

ЦБ предлагает внести в Налоговый кодекс поправки об уплате налогов с купонного дохода по облигациям, сообщили РБК в пресс-службе регулятора. Предложения были направлены в Минфин и сейчас находятся на рассмотрении, подтвердили в ведомстве.

Поправки предусматривают новый порядок определения размера налоговой базы в отношении купонного дохода. Речь идет в том числе о ситуациях, когда инвестор владел облигациями непродолжительное время, но ему пришлось заплатить НДФЛ со всего накопленного дохода по купону.

В результате изменения порядка определения налоговой базы изменится и размер НДФЛ, подлежащего уплате с купонных выплат, сообщили в ЦБ. Представитель регулятора рассказал изданию, что инициативу концептуально поддержали Минфин и участники финрынка. В ЦБ рассчитывают, что поправки будут одобрены уже в текущем году и вступят в силу с 1 января 2023 г.

Ранее по поводу налогов с купонного дохода в ЦБ обращалась Ассоциация владельцев облигаций. По словам представителя последней, в некоторых случаях брокеры фактически удерживали налог, в десятки раз превышающий 13%, обозначенные в Налоговом кодексе.

Предложенные изменения в первую очередь относятся к ситуациям, когда инвестор приобретал облигации незадолго до погашения купона, но с него удерживали НДФЛ за весь купонный период. В итоге переплаченные средства возвращались инвесторам по истечении налогового периода, но иногда возврата средств приходилось ждать больше года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных