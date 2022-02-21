ЦБ предложил изменить порядок уплаты налога с купонов по облигациям
Поправки предусматривают новый порядок определения размера налоговой базы в отношении купонного дохода. Речь идет в том числе о ситуациях, когда инвестор владел облигациями непродолжительное время, но ему пришлось заплатить НДФЛ со всего накопленного дохода по купону.
В результате изменения порядка определения налоговой базы изменится и размер НДФЛ, подлежащего уплате с купонных выплат, сообщили в ЦБ. Представитель регулятора рассказал изданию, что инициативу концептуально поддержали Минфин и участники финрынка. В ЦБ рассчитывают, что поправки будут одобрены уже в текущем году и вступят в силу с 1 января 2023 г.
Ранее по поводу налогов с купонного дохода в ЦБ обращалась Ассоциация владельцев облигаций. По словам представителя последней, в некоторых случаях брокеры фактически удерживали налог, в десятки раз превышающий 13%, обозначенные в Налоговом кодексе.
Предложенные изменения в первую очередь относятся к ситуациям, когда инвестор приобретал облигации незадолго до погашения купона, но с него удерживали НДФЛ за весь купонный период. В итоге переплаченные средства возвращались инвесторам по истечении налогового периода, но иногда возврата средств приходилось ждать больше года.