ЦБ предложил изменить порядок уплаты налога с купонов по облигациям

В результате изменения порядка определения налоговой базы изменится и размер НДФЛ, подлежащего уплате с купонных выплат, сообщили в ЦБ. Представитель регулятора рассказал изданию, что инициативу концептуально поддержали Минфин и участники финрынка. В ЦБ рассчитывают, что поправки будут одобрены уже в текущем году и вступят в силу с 1 января 2023 г.