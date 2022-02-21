Минфин отменил запланированные на 22 февраля аукционы по размещению ОФЗ
Минфин отменил запланированные на 22 февраля аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за «сохраняющейся волатильности на финансовых рынках». Об этом говорится в сообщении Минфина.
«Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 22 февраля 2022 г. аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — отмечается в сообщении.
Российский фондовый рынок в ходе торгов 21 февраля продолжил снижаться. Индекс Мосбиржи теряет 6,74% по состоянию на 16:04 по мск, долларовый индекс РТС теряет почти 9%. Сегодня Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с конца января.
Российская валюта дешевеет по отношению к доллару на 1,30 руб. до 78,6 руб. на 15:51м по мск. По отношению к европейской валюте рубль теряет 1,48 руб. На 15:51 по мск курс евро составил 89,1 руб.
Ситуация на востоке Украины обострилась на прошлой неделе. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют «ложью» и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. При этом обстрелы Донбасса со стороны украинских силовиков продолжаются.