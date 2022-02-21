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Финансы

Минфин отменил запланированные на 22 февраля аукционы по размещению ОФЗ

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Минфин отменил запланированные на 22 февраля аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за «сохраняющейся волатильности на финансовых рынках». Об этом говорится в сообщении Минфина.

«Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 22 февраля 2022 г. аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — отмечается в сообщении.

Российский фондовый рынок в ходе торгов 21 февраля продолжил снижаться. Индекс Мосбиржи теряет 6,74% по состоянию на 16:04 по мск, долларовый индекс РТС теряет почти 9%. Сегодня Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с конца января.

Российская валюта дешевеет по отношению к доллару на 1,30 руб. до 78,6 руб. на 15:51м по мск. По отношению к европейской валюте рубль теряет 1,48 руб. На 15:51 по мск курс евро составил 89,1 руб.

Ситуация на востоке Украины обострилась на прошлой неделе. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют «ложью» и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. При этом обстрелы Донбасса со стороны украинских силовиков продолжаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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