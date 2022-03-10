ЦБ решил не возобновлять торги на Мосбирже 11 марта в секции фондового рынка

С 28 февраля на фоне исторического обвала российского фондового рынка в условиях западных санкций не проводятся торги российскими акциями на Мосбирже. На валютном и денежном рынках торги проводятся в усеченном режиме — с 10:00 до 19:00 без дополнительных утренней и вечерней сессий.