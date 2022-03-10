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Финансы

ЦБ решил не возобновлять торги на Мосбирже 11 марта в секции фондового рынка

Ведомости

Банк России принял решение не возобновлять торги 11 марта на Мосбирже в секции фондового рынка. Исключения составят режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ, сообщается на сайте ЦБ. 

Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Мосбиржи откроются в 10:00 мск.

«Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка пройдут в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки». По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск», — отмечается в заявлении регулятора. 

С 28 февраля на фоне исторического обвала российского фондового рынка в условиях западных санкций не проводятся торги российскими акциями на Мосбирже. На валютном и денежном рынках торги проводятся в усеченном режиме — с 10:00 до 19:00 без дополнительных утренней и вечерней сессий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных