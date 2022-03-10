ЦБ решил не возобновлять торги на Мосбирже 11 марта в секции фондового рынка
Банк России принял решение не возобновлять торги 11 марта на Мосбирже в секции фондового рынка. Исключения составят режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ, сообщается на сайте ЦБ.
Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Мосбиржи откроются в 10:00 мск.
«Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка пройдут в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки». По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск», — отмечается в заявлении регулятора.
С 28 февраля на фоне исторического обвала российского фондового рынка в условиях западных санкций не проводятся торги российскими акциями на Мосбирже. На валютном и денежном рынках торги проводятся в усеченном режиме — с 10:00 до 19:00 без дополнительных утренней и вечерней сессий.