Bloomberg связал снижение котировок ряда китайских компаний с ситуацией вокруг Украины
Акции китайских компаний, котирующиеся в США, продолжили снижение на фоне опасений инвесторов об оказании Пекином помощи Москве при проведении военной операции на Украине, пишет Bloomberg.
Так, американские депозитарные расписки Alibaba Group дешевели на премаркете 15 марта на 4,62%, JD.com — на 3,63%, Pinduoduo — на 3,96%, Baidu — на 5,04%.
Китайские ценные бумаги дешевеют с прошлой недели после того, как появились сообщения о возможном делистинге некоторых компаний из КНР в США. Среди других новостей, которые могли оказать влияние на рынок, — рекордный штраф, который грозит китайскому IT-гиганту Tencent Holdings за нарушения антиотмывочного законодательства, а также введение новых локдаунов в Китае в связи с резким ростом случаев заражения COVID-19.
Как отмечает Bloomberg, еще одним негативным фактором стали сообщения в ряде западных СМИ, включая The Wall Street Journal, Financial Times и CNN, о просьбе России к Китаю о помощи в ведении операции на Украине. По данным изданий, речь шла о военном оборудовании, в том числе дронах, а также «экономической поддержке». США предупредили Китай о последствиях в случае, если он окажет России такую помощь. В Москве и Пекине информацию о запросе опровергли.
По итогам торгов 14 марта индекс Hang Seng China Enterprises, отслеживающий динамику акций китайских компаний, обвалился на 7,74%, показав сильнейшее внутридневное снижение с ноября 2008 г. Индекс Hang Sang Tech, в который включены 30 крупнейших технологических компаний Китая, упал на 11,87%. Это стало рекордным падением с момента запуска индекса в июле 2020-го.