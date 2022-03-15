Bloomberg связал снижение котировок ряда китайских компаний с ситуацией вокруг Украины

Как отмечает Bloomberg, еще одним негативным фактором стали сообщения в ряде западных СМИ, включая The Wall Street Journal, Financial Times и CNN, о просьбе России к Китаю о помощи в ведении операции на Украине. По данным изданий, речь шла о военном оборудовании, в том числе дронах, а также «экономической поддержке». США предупредили Китай о последствиях в случае, если он окажет России такую помощь. В Москве и Пекине информацию о запросе опровергли.