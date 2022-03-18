Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям на $117,2 млн
Министерство финансов России полностью выполнило обязательства по выплате купонного дохода по двум выпускам еврооблигаций на сумму $117,2 млн, платежный агент – лондонский Citibank – получил деньги для выплат, говорится в Telegram-канале Минфина.
«Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 г. в общей сумме 117,2 млн долл. США получены платежным агентом по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch). Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме», — говорится в сообщении.
16 марта Россия должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на сумму $117,2 млн. Это был первый платеж по внешнему долгу страны после заморозки части ее резервов. 14 марта Минфин сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона.
США и Евросоюз в конце февраля ввели санкции в отношении российского госдолга и международных резервов ЦБ в ответ на военную операцию на Украине. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что речь идет о примерно $300 млрд из $640 млрд российских золотовалютных резервов. Он отметил, что возможность выплат по госдолгу в иностранной валюте зависит не от России.