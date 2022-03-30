Газета
Финансы

Хакеры похитили $625 млн в результате взлома блокчейн-платформы Ronin Network

Ведомости

Неизвестные хакеры похитили 173 600 токенов Ethereum и 25,5 млн единиц привязанного к доллару США стейблкоина USD Coin в результате взлома блокчейн-платформы Ronin Network, говорится в сообщении на ее сайте. Сумма похищенной валюты составила около $625 млн по текущему курсу, что делает эту кражу крупнейшей в истории.

Отмечается, что взлом произошел еще 23 марта, однако его следы были обнаружены лишь накануне, после того как один из пользователей не смог вывести со своего счета порядка 5000 токенов Ethereum.

Система безопасности Ronin использует девять валидаторов, которые используются для подтверждения любой транзакции. При этом для ввода или вывода средств достаточно получить одобрение хотя бы пяти из них. Злоумышленник нашел уязвимость в системе защиты и получил контроль над четырьмя элементами Sky Mavis и одним сторонним валидатором от Axie DAO, получив возможность одобрять любую транзакцию.

По словам разработчиков, большая часть похищенных средств по-прежнему находится в криптокошельке злоумышленника. Представители платформы сотрудничают с правоохранительными органами, криптографами и инвесторами над возвратом или компенсацией средств.

Предыдущий рекорд по крупнейшей краже криптовалюты установил хакер, взломавший блокчейн-платформу Poly Network в августе 2021 г. Тогда злоумышленнику удалось вывести токены на общую сумму больше $610 млн. Он заявил, что сделал это «забавы ради», и вернул средства.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных