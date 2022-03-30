Хакеры похитили $625 млн в результате взлома блокчейн-платформы Ronin Network
Неизвестные хакеры похитили 173 600 токенов Ethereum и 25,5 млн единиц привязанного к доллару США стейблкоина USD Coin в результате взлома блокчейн-платформы Ronin Network, говорится в сообщении на ее сайте. Сумма похищенной валюты составила около $625 млн по текущему курсу, что делает эту кражу крупнейшей в истории.
Отмечается, что взлом произошел еще 23 марта, однако его следы были обнаружены лишь накануне, после того как один из пользователей не смог вывести со своего счета порядка 5000 токенов Ethereum.
Система безопасности Ronin использует девять валидаторов, которые используются для подтверждения любой транзакции. При этом для ввода или вывода средств достаточно получить одобрение хотя бы пяти из них. Злоумышленник нашел уязвимость в системе защиты и получил контроль над четырьмя элементами Sky Mavis и одним сторонним валидатором от Axie DAO, получив возможность одобрять любую транзакцию.
По словам разработчиков, большая часть похищенных средств по-прежнему находится в криптокошельке злоумышленника. Представители платформы сотрудничают с правоохранительными органами, криптографами и инвесторами над возвратом или компенсацией средств.
Предыдущий рекорд по крупнейшей краже криптовалюты установил хакер, взломавший блокчейн-платформу Poly Network в августе 2021 г. Тогда злоумышленнику удалось вывести токены на общую сумму больше $610 млн. Он заявил, что сделал это «забавы ради», и вернул средства.