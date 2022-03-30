Хакеры похитили $625 млн в результате взлома блокчейн-платформы Ronin Network

Система безопасности Ronin использует девять валидаторов, которые используются для подтверждения любой транзакции. При этом для ввода или вывода средств достаточно получить одобрение хотя бы пяти из них. Злоумышленник нашел уязвимость в системе защиты и получил контроль над четырьмя элементами Sky Mavis и одним сторонним валидатором от Axie DAO, получив возможность одобрять любую транзакцию.