Reuters узнал о запрете США платить по госдолгу России с американских счетов
Министерство финансов США 4 апреля запретило российским властям использовать для оплаты госдолга резервы с заблокированных в рамках санкций счетов, сообщило агентство Reuters. Такой шаг был сделан для усиления давления на Москву и истощения ее долларовых запасов, отметило агентство.
Источник агентства, знакомый с вопросом, сообщил, что последние купонные выплаты России по суверенным облигациям были остановлены из-за отсутствия разрешения от американского минфина на их обработку банком-корреспондентом JPMorgan. Речь идет об облигациях со сроком погашения в 2022 и 2042 годах. По словам собеседника агентства, у России есть 30-дневный льготный период для осуществления платежа. «Россия должна выбрать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, или поступлением новых доходов, или дефолтом», — заявили в Минфине.
США вместе с Великобританией и Евросоюзом в конце февраля ввели санкции в отношении ЦБ РФ из-за военной операции на Украине. Ограничения запрещают всем юридическим и физическим лицам финансовые транзакции с ЦБ, ФНБ и Минфином РФ. Западные страны также заморозили около половины золотовалютных резервов России в объеме $300 млрд. После этого международные рейтинговые агентства понизили суверенные кредитные рейтинги России с инвестиционного уровня до преддефолтного.
Министр финансов Антон Силуанов в середине марта заявил, что зарубежные страны, принявшие решение заморозить активы российского Центробанка и правительства, намеревались таким образом создать в России «искусственный дефолт». У страны есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств, подчеркивал он.
Как следует из материалов Минфина, в текущем году Россия должна погасить долговые обязательства на сумму $2,66 млрд, включая $2,53 млрд по государственным ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, и $132 млн по кредитам иностранных правительств, международных финансовых организаций и иностранных юрлиц. 17 марта Минфин сообщил, что выплатил купоны по облигациям на $117,2 млн по внешнему долгу. Выплату провели в валюте по поручению министерства. Это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов.