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Финансы

Reuters узнал о запрете США платить по госдолгу России с американских счетов

Ведомости

Министерство финансов США 4 апреля запретило российским властям использовать для оплаты госдолга резервы с заблокированных в рамках санкций счетов, сообщило агентство Reuters. Такой шаг был сделан для усиления давления на Москву и истощения ее долларовых запасов, отметило агентство.

В марте России удалось провести выплаты по госдолгу из средств на заблокированных счетах, писал РБК. Источником долларовых платежей были замороженные валютные резервы российского ЦБ, сообщали в Минфине.

Источник агентства, знакомый с вопросом, сообщил, что последние купонные выплаты России по суверенным облигациям были остановлены из-за отсутствия разрешения от американского минфина на их обработку банком-корреспондентом JPMorgan. Речь идет об облигациях со сроком погашения в 2022 и 2042 годах. По словам собеседника агентства, у России есть 30-дневный льготный период для осуществления платежа. «Россия должна выбрать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, или поступлением новых доходов, или дефолтом», — заявили в Минфине.

США вместе с Великобританией и Евросоюзом в конце февраля ввели санкции в отношении ЦБ РФ из-за военной операции на Украине. Ограничения запрещают всем юридическим и физическим лицам финансовые транзакции с ЦБ, ФНБ и Минфином РФ. Западные страны также заморозили около половины золотовалютных резервов России в объеме $300 млрд. После этого международные рейтинговые агентства понизили суверенные кредитные рейтинги России с инвестиционного уровня до преддефолтного.

Министр финансов Антон Силуанов в середине марта заявил, что зарубежные страны, принявшие решение заморозить активы российского Центробанка и правительства, намеревались таким образом создать в России «искусственный дефолт». У страны есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств, подчеркивал он.

Как следует из материалов Минфина, в текущем году Россия должна погасить долговые обязательства на сумму $2,66 млрд, включая $2,53 млрд по государственным ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, и $132 млн по кредитам иностранных правительств, международных финансовых организаций и иностранных юрлиц. 17 марта Минфин сообщил, что выплатил купоны по облигациям на $117,2 млн по внешнему долгу. Выплату провели в валюте по поручению министерства. Это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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