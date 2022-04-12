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Финансы

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными до 15,9%

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ВТБ 12 апреля снизил ставки по кредитам наличными в среднем на 3 п. п., сообщила пресс-служба банка. Кредит наличными можно взять в размере от 30 000 до 7 млн руб. на срок до семи лет. Минимальная ставка при условии страхования и дополнительной скидки в 0,4 п. п. за подачу заявки на сайте банка составит от 15,9%.

«С учетом риторики ЦБ мы не исключаем дальнейшего улучшения предложения для наших клиентов», — заявил начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин.

8 апреля ВТБ сообщил, что в ближайшее время снизит ставки по ипотеке ниже 20% после снижения ключевой ставки до 17%. С 4 марта минимальная ставка банка по ипотеке составляла 22,4% для новостроек и вторичного жилья.

28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%, после чего банки подняли ставки по вкладам и кредитам. С 11 апреля ключевая ставка снизилась до 17% годовых. «Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», — пояснили в регуляторе. После снижения ключевой ставки Сбербанк сообщил о снижении ставки по потребительским кредитам на 2 п. п.: минимальная ставка составит 19,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных