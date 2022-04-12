ВТБ снизил ставки по кредитам наличными до 15,9%
ВТБ 12 апреля снизил ставки по кредитам наличными в среднем на 3 п. п., сообщила пресс-служба банка. Кредит наличными можно взять в размере от 30 000 до 7 млн руб. на срок до семи лет. Минимальная ставка при условии страхования и дополнительной скидки в 0,4 п. п. за подачу заявки на сайте банка составит от 15,9%.
«С учетом риторики ЦБ мы не исключаем дальнейшего улучшения предложения для наших клиентов», — заявил начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин.
8 апреля ВТБ сообщил, что в ближайшее время снизит ставки по ипотеке ниже 20% после снижения ключевой ставки до 17%. С 4 марта минимальная ставка банка по ипотеке составляла 22,4% для новостроек и вторичного жилья.
28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%, после чего банки подняли ставки по вкладам и кредитам. С 11 апреля ключевая ставка снизилась до 17% годовых. «Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», — пояснили в регуляторе. После снижения ключевой ставки Сбербанк сообщил о снижении ставки по потребительским кредитам на 2 п. п.: минимальная ставка составит 19,9%.