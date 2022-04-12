ВТБ снизил ставки по кредитам наличными до 15,9%

ВТБ 12 апреля снизил ставки по кредитам наличными в среднем на 3 п. п., сообщила пресс-служба банка. Кредит наличными можно взять в размере от 30 000 до 7 млн руб. на срок до семи лет. Минимальная ставка при условии страхования и дополнительной скидки в 0,4 п. п. за подачу заявки на сайте банка составит от 15,9%.