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Финансы

В Госдуме предложили повысить налоговый вычет при покупке недвижимости

Ведомости

Группа депутатов от «Единой России» разрабатывает законопроект о повышении лимита налогового вычета при покупке жилья вдвое — до 4 млн руб. при покупке или строительстве дома и до 6 млн при погашении ипотеки, сообщила газета «Известия» со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Татьяну Буцкую. Максимальный вычет в таком случае составит 520 000 и 780 000 руб. соответственно.

Также в документе предлагается распространить налоговый вычет на расходы по аренде жилья. Это позволит россиянам каждый год компенсировать до 1,5 месяцев платежей за аренду. Представители других фракций Госдумы поддержали законопроект. Директор Центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) Любой Храпылина назвала инициативу депутатов хорошим явлением, однако пока непонятно, смогут ли власти выделить деньги на ее реализацию.

Ранее РБК сообщил, что руководство Федеральной налоговой службы (ФНС) поручило налоговым инспекциям закрывать камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ, которые россияне подают для получения налогового вычета, за 15 дней. Ранее такие проверки проводились 3 месяца, а еще месяц давался на перечисление денег.

В России существует несколько типов налоговых вычетов: имущественный (при покупке, строительстве и продаже жилья и погашении ипотеки), социальный (на благотворительность, лечение, образование, занятие спортом, накопительную пенсию), инвестиционный (для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов, брокерских счетов при долгосрочном владении бумагами и банковских вкладов), профессиональный (для возврата части расходов на ведение частной профессиональной деятельности), стандартный (для льготных категорий граждан и семей с детьми).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных