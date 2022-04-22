В Госдуме предложили повысить налоговый вычет при покупке недвижимости

Также в документе предлагается распространить налоговый вычет на расходы по аренде жилья. Это позволит россиянам каждый год компенсировать до 1,5 месяцев платежей за аренду. Представители других фракций Госдумы поддержали законопроект. Директор Центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) Любой Храпылина назвала инициативу депутатов хорошим явлением, однако пока непонятно, смогут ли власти выделить деньги на ее реализацию.