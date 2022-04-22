Костин призвал снизить ставку по льготной ипотеке до 10% и ниже
Глава ВТБ Андрей Костин выступил за снижение ставки по льготной ипотеке с 12% до 10% и ниже. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы считаем, что ипотека льготная должна все-таки выдаваться по ставке ниже 10%. Она психологически очень важна для людей. Пока она на 12% зафиксирована. Мы, кстати, честно лоббируем, чтобы все-таки по мере снижения ключевой ставки Центрального банка была возможность и ставку льготную снизить с 12% до уровня ниже 10%», — заявил Костин (цитата по ТАСС).
Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин не исключил, что программу льготной ипотеки могут скорректировать исходя из изменения ключевой ставки ЦБ. С 1 апреля максимальная ставка по программе выросла до 12%. Лимиты по кредиту выросли до 6-12 млн руб. в зависимости от региона, в котором покупается жилье. Программа продлится три месяца.
28 февраля Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% годовых. С 11 апреля ставка была понижена до 17%: изменились темпы роста потребительских цен, а также риски спада экономической активности и влияния ситуации на финансовый сектор, пояснили в ЦБ. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ будет рассматривать снижение ключевой ставки на следующих заседаниях. Программу льготной ипотеки на новостройки запустили в апреле 2020 г. как антикризисную меру в пандемию.