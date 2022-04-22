Костин призвал снизить ставку по льготной ипотеке до 10% и ниже

«Мы считаем, что ипотека льготная должна все-таки выдаваться по ставке ниже 10%. Она психологически очень важна для людей. Пока она на 12% зафиксирована. Мы, кстати, честно лоббируем, чтобы все-таки по мере снижения ключевой ставки Центрального банка была возможность и ставку льготную снизить с 12% до уровня ниже 10%», — заявил Костин (цитата по ТАСС).