Лихтенштейн ввел санкции против российских трастов
Лихтенштейн в понедельник скорректировал санкции против России, поддержав санкции Евросоюза в отношении российских трастов и других видов доверительной собственности, следует из заявления правительства.
Лихтенштейн присоединился к запрету регистрировать россиянам и резидентам РФ трасты на территории страны, а гражданам Лихтенштейна — обслуживать эти трасты. Правительство установило переходный период до 29 мая. До этого времени разрешается предоставлять определенные услуги, связанные с прекращением существующих деловых отношений, говорится в заявлении.
«После этого запрещается действовать или уполномочивать любое другое лицо действовать в качестве доверенного лица, номинального держателя, директора, секретаря или в аналогичном качестве для соответствующего траста или аналогичного юридического образования, связанного с Россией», — сообщили в правительстве.
В конце апреля Швейцария запретила регистрировать трасты для граждан России или юридических лиц и оказывать услуги таким организациям.
8 апреля Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций в отношении России. В него вошел полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа, запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков.
В перечень также вошел запрет на предоставление России услуг в области криптовалюты и запрет на консультации по трастам для богатых россиян.
Также под санкции попали 214 россиян, в том числе президент Сбербанка Герман Греф и основатель «Русала» Олег Дерипаска. ЕС заморозил активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, банка «Открытие» и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний, в том числе концерна «Калашников».