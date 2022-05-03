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Финансы

Лихтенштейн ввел санкции против российских трастов

Ведомости

Лихтенштейн в понедельник скорректировал санкции против России, поддержав санкции Евросоюза в отношении российских трастов и других видов доверительной собственности, следует из заявления правительства. 

Лихтенштейн присоединился к запрету регистрировать россиянам и резидентам РФ трасты на территории страны, а гражданам Лихтенштейна — обслуживать эти трасты. Правительство установило переходный период до 29 мая. До этого времени разрешается предоставлять определенные услуги, связанные с прекращением существующих деловых отношений, говорится в заявлении.

«После этого запрещается действовать или уполномочивать любое другое лицо действовать в качестве доверенного лица, номинального держателя, директора, секретаря или в аналогичном качестве для соответствующего траста или аналогичного юридического образования, связанного с Россией», — сообщили в правительстве. 

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В конце апреля Швейцария запретила регистрировать трасты для граждан России или юридических лиц и оказывать услуги таким организациям.

8 апреля Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций в отношении России. В него вошел полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа, запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков.

В перечень также вошел запрет на предоставление России услуг в области криптовалюты и запрет на консультации по трастам для богатых россиян.

Также под санкции попали 214 россиян, в том числе президент Сбербанка Герман Греф и основатель «Русала» Олег Дерипаска. ЕС заморозил активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, банка «Открытие» и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний, в том числе концерна «Калашников».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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