Лихтенштейн ввел санкции против российских трастов

8 апреля Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций в отношении России. В него вошел полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа, запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков.