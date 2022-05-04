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Курс доллара в начале торгов упал ниже 69 рублей впервые за два года

Ведомости

Курс доллара на открытии торгов 4 мая опустился ниже 69 руб. впервые с июня 2020 г. Курс евро снизился до 72,9 руб. впервые с марта 2020 г. На 10:10 мск доллар стоил 69,65 руб. (-1,31 руб.). Евро – 73,35 руб. (-1,40 руб.)

Индекс Мосбиржи на 10:11 снижался на 0,79% до 2425 пунктов. Долларовый аналог, индекс РТС, прибавлял 2,12% до 1104 пунктов.

«Голубые фишки» падают на 0,89% до 15 720 пунктов. Лидеры роста (2-9%): НПК ОВК, Якутская ТЭК, ГАЗ, «Пермэнергосбыт», Группа «Позитив», Группа ЛСР, «Куйбышевазот», VEON. Лидеры падения (3-7%): Центр международной торговли, Новатэк, Росгосстрах, Русснефть, ГТМ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных