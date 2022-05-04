Курс доллара в начале торгов упал ниже 69 рублей впервые за два года
Курс доллара на открытии торгов 4 мая опустился ниже 69 руб. впервые с июня 2020 г. Курс евро снизился до 72,9 руб. впервые с марта 2020 г. На 10:10 мск доллар стоил 69,65 руб. (-1,31 руб.). Евро – 73,35 руб. (-1,40 руб.)
Индекс Мосбиржи на 10:11 снижался на 0,79% до 2425 пунктов. Долларовый аналог, индекс РТС, прибавлял 2,12% до 1104 пунктов.
«Голубые фишки» падают на 0,89% до 15 720 пунктов. Лидеры роста (2-9%): НПК ОВК, Якутская ТЭК, ГАЗ, «Пермэнергосбыт», Группа «Позитив», Группа ЛСР, «Куйбышевазот», VEON. Лидеры падения (3-7%): Центр международной торговли, Новатэк, Росгосстрах, Русснефть, ГТМ.