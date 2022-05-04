Курс доллара в начале торгов упал ниже 69 рублей впервые за два года

Курс доллара на открытии торгов 4 мая опустился ниже 69 руб. впервые с июня 2020 г. Курс евро снизился до 72,9 руб. впервые с марта 2020 г. На 10:10 мск доллар стоил 69,65 руб. (-1,31 руб.). Евро – 73,35 руб. (-1,40 руб.)